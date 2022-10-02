Kocaeli'de yıldırım isabet etmesi sonucu çatıda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Kocaeli'de yıldırım isabet etmesi sonucu çatıda çıkan yangın söndürüldü

02.10.2022 16:02

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu binanın çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu binanın çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.

Yeşilyurt Mahallesi Çayırlar Sokak'ta iki katlı binaya yıldırım isabet etmesi sonucu çatı katında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında binada bulunan kişiler tahliye edildi, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin bir saatlik müdahalesi sonrası söndürülen yangın, hasara neden oldu.

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Kaynak: AA

Yeşilyurt, Başiskele, İtfaiye, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de yıldırım isabet etmesi sonucu çatıda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de yıldırım isabet etmesi sonucu çatıda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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