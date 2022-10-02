Kocaeli'de yıldırım isabet etmesi sonucu çatıda çıkan yangın söndürüldü

Ekiplerin bir saatlik müdahalesi sonrası söndürülen yangın, hasara neden oldu.

Kocaeli 'nin Başiskele ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu binanın çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.

Kaynak: AA

Yeşilyurt, Başiskele, İtfaiye, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

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