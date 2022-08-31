Buzdolabından yangın çıktı, mahsur kalanları itfaiye ekipleri camdan kurtardı - Son Dakika
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Buzdolabından yangın çıktı, mahsur kalanları itfaiye ekipleri camdan kurtardı

31.08.2022 17:41
Buzdolabından yangın çıktı, mahsur kalanları itfaiye ekipleri camdan kurtardı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde buzdolabından çıkan yangın korku dolu anlara sebep oldu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde buzdolabından çıkan yangın korku dolu anlara sebep oldu. İtfaiye ekipleri, apartmanda mahsur kalan vatandaşları camdan çıkararak kurtardı.

Olay, İzmit ilçesi Tepeköy Mahallesi 17 Ağustos Bulvarında bulunan 4 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daire içerisinde buzdolabının kısa devre yapmasıyla yangın çıktı. Dumanı fark eden evdeki vatandaşlar karşı daireye geçip durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, evin pek çok noktasından hızlıca yangına müdahale etti. Apartman tahliye edilirken, içeride mahsur kalan çocuk ve yaşlıların da olduğu vatandaşlar merdivenli itfaiye aracı yardımıyla camdan kurtarıldı. Dumandan etkilendiği tespit edilen 2 kişiye sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

Yangını anlatan daire sahibi Meltem Artan, "Dışarıdan yeni gelmiştim ve evde yangın olduğunu gördüm. Buzdolabından yangın çıkmış maalesef. Henüz evdeki hasarı da göremedim" dedi.

Karşı apartmanda oturan mahalle sakini Muhammet Kanyılmaz ise, "Bir patlama sesi duyulmuş ve ateşle beraber dumanlar etrafı sarmış. İtfaiye sağ olsun hemen gelip ateşi söndürmeye başladı. İçeride bulunan insanlar da zaten karşı daireye geçmişler. Dumandan etkilendikleri için camları açmışlar. İtfaiye merdivenli araçla insanları kurtardı" diye konuştu.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Tepeköy, Kocaeli, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Buzdolabından yangın çıktı, mahsur kalanları itfaiye ekipleri camdan kurtardı - Son Dakika

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