Karamürsel'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Karamürsel'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

13.08.2022 14:12
Karamürsel'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

4 Temmuz Mahallesi'nde H.G. (23) idaresindeki 41 HB 525 plakalı hafif ticari araç, merkez ışıklar mevki eski mezarlık önünde Ş.D'nin (61) kullandığı 41 AAE 603 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazanın etkisiyle savrularak yere düşen motosikletin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı sürücü, ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Karamürsel, Kocaeli, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karamürsel'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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