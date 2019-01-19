Kocaeli Öğrencilere Her Sabah Sıcak Çorba Dağıtıyor
34 dakika önce
Öğrencilere her sabah sıcak çorba dağıtıyorKocaeli'nin Kandıra ilçesinde, zabıta memuru Mehmet Pınar, her sabah bir restoranda yaptırdığı çorbayı ilkokul öğrencilerine dağıtıyor.
Öğrencilere her sabah sıcak çorba dağıtıyor Kocaeli
'nin Kandıra
ilçesinde, zabıta memuru Mehmet Pınar
, her sabah bir restoranda yaptırdığı çorbayı ilkokul öğrencilerine dağıtıyor.
Her sabah saat 07.00'da Kandıra Kayıplar Mahallesi'ndeki Yunus Emre İlkokulu'nun önüne gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
'nde görevli zabıta memuru Mehmet Pınar, okulun önünde öğrencilerine çorba dağıtıyor. İzmit
'te bir lokanta ile anlaşarak çorbayı burada yaptırdığını belirten Mehmet Pınar, çorba dağıtma fikrinin ise bir belediyenin bu hizmeti hayata geçirmesinden sonra aklına geldiğini söyledi. Okulu belirledikten sonra getirdiği çorbadan numune alındığını ve incelendiğini de söyleyen Mehmet Pınar, çorbada bir sorun belirlenmemesi üzerine çocuklara dağıtmasına izin verildiğini belirtti. İlkokul öğrencilerine her sabah mercimek ya da ezo gelin çorbası dağıtan Mehmet Pınar, her yıl Ocak, Şubat ve Mart aylarında bu hizmeti gerçekleştirmek istediğini belirtti.
Çocukların derse başlamadan önce sıcak bir çorba içmesi için böyle bir hizmete başladığını söyleyen Mehmet Pınar, Başka bir belediyede çorba çeşmesi gördüm. Bir sabah ben de içtim. Çok hoşuma gitti. 'Bu projeyi ben de yapabilir miyim' diye düşündüm. Araştırdım. Ben bu bölgenin çocuğu olduğum için ve ulaşım sorunu olmadığı için bu işi burada yapmaya karar verdim. Buraya belediye otobüsü ile gidip geliyorum. Güzel bir iş yaptığıma eminim. Ben bunu Allah için yapıyorum. İnşallah bu proje başkalarına da örnek olur. İzmit'te bir lokanta ile anlaştım. Bundan önce 3-4 tane lokanta gezdim, çorba yaptırabilmek için. Kimisi yüksek fiyat istedi, kimisi de hiç kabul etmedi. En son girdiğim lokantadaki ağabeyimiz beni kırmadı. Son umudumdu zaten. Daha sonra birlikte bu yola çıktık. Ben malzemeyi alıyorum, ağabey de lokantasında çorbayı hazırlıyor. Sonra ben burada dağıtıyorum. Şu ana kadar kötü bir tepki almadım. Her sene Ocak, Şubat ve Mart aylarında bunu yapmayı düşünüyorum dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 03:50 Kaynak: DHA
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