Kocaelispor, Gaziantep FK ile karşılaşacak

Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.
Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda saat 18.00'de başlayacak maçı, hakem Burak Pakkan yönetecek.
Kocaeli temsilcisi, Çaykur Rizespor, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Beşiktaş, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri, Erzurumspor FK, Fenerbahçe ve Gaziantep FK ile C Grubu'nda yer alıyor.
Kocaelispor, gruptaki ilk maçında Erzurumspor FK'yi 3-1 mağlup etti.
Körfez temsilcisinde sakatlığı bulunan Mateusz Wieteska karşılaşmada forma giyemeyecek.
