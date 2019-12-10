Kocaelispor'un efsane futbolcuları Efe'yi anma programında buluştu

İzmit Belediyesi ve Biz İzmit'iz Platformu işbirliğinde gerçekleştirilen Mehmet Sadık Efe'yi anma programına katılan Kocaelispor'un efsane futbolcuları, yıllar sonra bir araya geldi.



İzmit Belediyesi ve Biz İzmit'iz Platformu işbirliğinde gerçekleştirilen Mehmet Sadık Efe'yi anma etkinliği Kocaelispor'un efsane futbolcularını bir araya getirdi. Programa katılan efsane futbolcular başta organizasyonu gerçekleştiren İzmit Belediyesi ve Biz İzmit'iz Platformu olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.



Kocaelispor tarihinin ilk golünü atan Şehzade Ahmet lakaplı 74 yaşında sahaya çıkan Ahmet Asena "Kocaelispor her zaman, her dönemde üstün değerleriyle hak ettiği yerde olmuştur. Kocaelispor için ayrıcalıklı değeri olan rahmetli Mehmet Sadık Efe'yi anma etkinlikleri ile inanıyorum ki, Kocaelispor'umuzun hak ettiği yerlere getirecek olan ruhu ve enerjiyi Kocaelisporlu herkes de yeniden uyandıracaktır. Bu anlamlı organizasyonda emeği geçenlere sonsuz teşekkürler" dedi.



Efsane futbolculardan Müfit Kaya ise "Böyle bir organizasyona katkılarından dolayı önce İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, olmak üzere tüm eski kulüp başkanlarına, idarecilerine, bu organizasyonu tertipleyen tüm arkadaşlara ve katılan tüm sporculara teşekkür ediyorum. Rahmetli Mehmet sadık Efe'yi bir kez daha rahmetle anıyorum. Gönül ister ki, böyle etkinlikler rahmetle andığımız ya da anacağımız kişiler ile ilgili değil de, birlik beraberlikler ile ilgili de olsun. Böyle olduğu zaman ne kendimizi unuttururuz, ne de sevdiklerimizi unuturuz" ifadelerini kullandı.



Organizasyonun anlamının büyük olduğunu belirten Veli Akbaş ise, " Öncelikle Mehmet Sadık Efe abimize Allahtan gani gani rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Çok mükemmel bir insandı. Kocaeli ve Kocaelispor'a yaptığı hizmetler asla unutulmaz. Bu etkinliği düzenleyen herkse saygı ve sevgilerimi, değerli başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet'e şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız, İzmit'in değerlerini unutmadığınız için sizde unutulmayacaksınız" şeklinde konuştu. - KOCAELİ