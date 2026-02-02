Kocaelispor\'un Fenerbahçe Maçı Kadrosu Açıklandı

Kocaelispor'un Fenerbahçe ile oynayacağı mücadele öncesi lisans işlemleri bugün tamamlanan yeni transfer Mahamadou Susoho kadroda yer bulurken, tedavisi süren kaleci Jovanovic ise maç kadrosuna dahil edilmedi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kocaelispor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Kocaeli Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşma öncesi takımların kadroları açıklandı. Kocaelispor'da cuma günü transferi ilan edilen ancak lisansı bugün çıkarılan Mahamadou Susoho Sissoho kadroya yer aldı. Körfez ekibinde tedavisi süren kaleci Aleksandar Jovanovic ise kadroya alınmadı. - KOCAELİ