Süper Lig'in 20. haftasında Kocaelispor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. İki takım futbolcuları sahaya birlikte taşıdıkları "Futbola aşığız, küfüre karşıyız" pankartıyla çıktı.
Kocaeli Stadyumu'nda oynanan karşılaşma öncesinde takımlar seremoniye, birlikte açtıkları pankartla çıktı. İki takım birlikte küfürsüz tribün mesajı verdi. Pankartta, "Futbolda aşığız, küfüre karşıyız" ifadeleri yer aldı. - KOCAELİ
Son Dakika › Spor › Kocaelispor ve Fenerbahçe'den Küfürsüz Tribün Mesajı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?