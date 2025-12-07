Kocaelispor ve Kasımpaşa Berabere Kaldı

(ANKARA) - Kocaelispor, Süper Lig'in 15. hafatsında karşılaştığı Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Kocaelispor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Turka Araç Muayane Kocaeli Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayan ve hakem Ali Şansalan'ın düdük çaldığı karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve Kocaelispor sahasında Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı.