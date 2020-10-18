Kocaispir: "Aslolan milletimize hizmettir" - Son Dakika

Kocaispir: "Aslolan milletimize hizmettir"

18.10.2020 13:11
Kocaispir:

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Aslolan milletimize hizmettir.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Aslolan milletimize hizmettir. Yüreğir'de misafirlerimiz ile birlikte 560 bin insanımıza hep beraber hizmet ediyoruz" dedi.

Küresel salgın nedeniyle sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde 39 merkez mahalle muhtarını Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezinde kahvaltıda ağırlayan Başkan Kocaispir ilçede devam projelerle ilgili muhtarları bilgilendirdi.

Hizmetlerin daha verimli sürdürülebilmesi için istişare kültürüne çok önem verdiklerini ifade eden Başkan Kocaispir toplantıya katılan bütün muhtarları tek tek dinledi.

Toplantının açılışında konuşan Başkan Kocaispir, "Aslolan milletimize hizmettir. Yüreğir'de misafirlerimiz ile birlikte 560 bin insanımıza hep beraber hizmet ediyoruz. İlçemizde birlikte bir başarı hikayesi yazıyoruz. Bir buçuk yılı geride bıraktık. Önümüzde 3 buçuk yıl var.

Bu süre uzun gibi görünse de yapacağımız hizmetler açısından aslında kısa bir süre. Günün sonunda bütün görevler bittiğinde alnımız ak, başımız dik dolaşabilmeliyiz. Her bir mahallemizin kendine has sorunları var. Bu sorunları biliyoruz. Bir program dahilinde ilerliyoruz. Söz verdiğimiz projelerimiz ile ilgili ciddi bir yol katettik. Çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız gelişen teknolojiyle birlikte yenilikleri çok yakından takip ederek Yüreğir için hak ettiğinin fazlasını yapmak" dedi.

Şehit Erkut Akbay, Sinanpaşa ve Köprülü mahallelerinde devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları, kent meydanı projesi, sokak sağlıklaştırma projeleri, gençlik merkezi, spor tesisleri, Ters Ev projesi, millet bahçesinde devam eden iyileştirme çalışmaları ilgili bilgi veren Başkan Kocaispir muhtarlarla buluşma programlarına devam edeceklerini söyledi. - ADANA

Kocaispir: Aslolan milletimize hizmettir
Kocaispir: Aslolan milletimize hizmettir

Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kocaispir: 'Aslolan milletimize hizmettir' - Son Dakika

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