Kocaköy'de Öldürülen 2 Teröriste Yardım ve Yataklıktan 5 Kişi Gözaltına Alındı
1 saat önce
Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde önceki gün gerçekleştirilen operasyonda öldürülen iki teröriste yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.
Diyarbakır
'ın Kocaköy
ilçesinde önceki gün gerçekleştirilen operasyonda öldürülen iki teröriste yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.
Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesine bağlı Bozbağlar köyü kırsalında önceki gün düzenlenen operasyonda iki terörist etkisiz hale getirilmişti. Olayın ardından bölgede başlatılan çalışmalarda, teröre yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - DİYARBAKIR
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:53 Kaynak: İHA
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