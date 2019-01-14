Son Dakika Haberleri: Kocaköy'de Öldürülen 2 Teröriste Yardım ve Yataklıktan 5 Kişi Gözaltına Alındı

Kocaköy'de Öldürülen 2 Teröriste Yardım ve Yataklıktan 5 Kişi Gözaltına Alındı

1 saat önce

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde önceki gün gerçekleştirilen operasyonda öldürülen iki teröriste yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.

Kocaköy'de Öldürülen 2 Teröriste Yardım ve Yataklıktan 5 Kişi Gözaltına Alındı, System.String[]
Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde önceki gün gerçekleştirilen operasyonda öldürülen iki teröriste yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesine bağlı Bozbağlar köyü kırsalında önceki gün düzenlenen operasyonda iki terörist etkisiz hale getirilmişti. Olayın ardından bölgede başlatılan çalışmalarda, teröre yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:53 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Kocaköy, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tavukçuluk Devi Şeker Piliç'in İki Sahibi FETÖ'den Gözaltına Alındı Sevgilisiyle Birlikteyken Kocasına Yakalanan Cani Kadın, Eşini Öldürüp Karton Kutuya Koydu

Bakan Soylu, Drift Yapan ve Makas Atan Sürücüleri Bir Kez Daha Uyardı Uyuşturucu Tacirleri Hazırlıksız Yakalandı, 5'i Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 20:26:17. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaköy'de Öldürülen 2 Teröriste Yardım ve Yataklıktan 5 Kişi Gözaltına Alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]