Kocaman, "Yeni Toplu Ulaşım Hatları Oluşturacağız"

Cumhur İttifakı AK Parti Kartepe Belediye Başkan adayı Mustafa Kocaman, beraberinde İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, İlçe SKM Başkanı Özcan Aktoprak ve ilçe yöneticileri Derbent Mahallesi'nde esnaf ve hemşehrileriyle bir araya geldiler.

YENİDEN BELİRLEYECEĞİZ

Derbent Mahallesi'nde esnaf ve hemşehrilerinin istek ve taleplerini dinleyen Belediye Başkan adayı Kocaman "Yeni toplu taşıma hatları oluşturacağız. Geniş bir coğrafyaya sahip ilçemizde halkımızın öncelikle ilçe içerisinde olmak üzere şehir merkezimize ulaşımı sağlayan toplu taşıma araçlarımızın güzergahları halkımızın istek ve taleplerine göre yeniden belirlenecek. Yeni yapılan kent merkezimize ilçemizin her noktasından toplu taşıma araçlarıyla ulaşım sağlayacağız" şeklinde konuştu.

AÇIK VE KAPALI OTOPARKLAR

Kartepe genelinde açık ve kapalı otoparkların yapılacağını belirten Kocaman, "İlçemizde hayata geçen ve geçmekte olan büyük projelerin etkisiyle kentleşme artmakta. Ticaret ve ekonomik hayatın geliştiği, nüfus yoğunluğunun olduğu bölgelerimizde halkımızın güvenle araçlarını bırakabilecekleri otoparkları yapacağız" ifadelerini kullandı.