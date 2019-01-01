Son Dakika Haberleri: Kocasinan'a Tarih Kokan Dokunuşlar

Kocasinan'a Tarih Kokan Dokunuşlar

1 saat önce

Kocasinan Belediyesi, ilçe genelindeki cami avlularında bulunan şadırvanları Selçuklu tarzı mimari ile yeniliyor.

Kocasinan'a Tarih Kokan Dokunuşlar, System.String[]
Kocasinan Belediyesi, ilçe genelindeki cami avlularında bulunan şadırvanları Selçuklu tarzı mimari ile yeniliyor.

Yapılan çalışmaların şehrin estetiğini ön planda tutarak, örnek alınacak bir çalışma olmasına özen gösterdiklerini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediyesi olarak sosyal belediyeciliğin yanı sıra ilçede okul, cami, hastane, sağlık ocağı gibi ortak kullanım alanlarının ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Selçuklu döneminde ecdadımız,imar ettikleri yapıları İslami motiflervererek inşa etmişlerdir. Bizler de ecdadımızın bu hassasiyetine sahip çıkarak ve onları örnek alarak kemerli modern şadırvanlar yapıyoruz. Yapmış olduğumuz şadırvanları da tarihi dokuyu anımsatacak şekilde Selçuklu Mimarisindeki kemerli hatlarla biçimlendiriyoruz" ifadelerine yer verdi.

Selçuklu mimarisinden esintiler taşıyan ve aynı zamanda modern mimariden de çizgilere sahip kemerli şadırvanlar hakkında detaylı bilgi veren Başkan Çolakbayrakdar, "Ortalama 100 metrekare alana kurulu şadırvanlarımız, daha dayanıklı hem de görsel olarak ahşap görüntüsü oluşturan yapı malzemesi traverten kaplama yöntemiyle dekoratif bir görünüm kazanıyor. Modern şadırvanlarda erkek ve kadın lavaboların yanı sıra engelliler için kullanışlı bölüm yer alıyor. Ayrıca ortalama 15'den fazla abdest alma yeri bulunuyor. Şimdiden yapılan çalışmalarımız hemşehrilerime hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, 2017 yılında Turgut Reis Mahallesi'nde Turgut Reis Cami, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde İbrahim HalilullahCami, Erkilet Dere Mahallesi'ndeSadi Karslıoğlu Cami ve Yakut Mahallesi'nde Uhud Cami olmak üzere toplam 4 adet şadırvanı Selçuklu tarzı mimari ile yenilediklerini hatırlattı ve 2018 yılında ise Sümer Mahallesi'nde Bebek Cami, Beyazşehir Mahallesi'ndeÖzderici Cami, Mithatpaşa Mahallesi'nde Fatih Cami ve Yenidoğan Mahallesi'nde ise Matbaacılar Sitesi Cami olmak üzere toplam 4 adet şadırvanda yenileme çalışmalarının olduğunu ifade etti. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:35 Kaynak: İHA

Kocasinan Belediyesi, Selçuklu, Güncel
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