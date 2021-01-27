Kocasinan Belediyesi, LED teknoloji aydınlatmayla yılda 2,5 milyon lira tasarruf sağladı - Son Dakika

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hayata geçirdikleri LED teknoloji aydınlatmayla 1 yılda 2,5 milyon lira tasarruf sağladıklarını bildirdi.

Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, çevre ve insan odaklı çalışmalar yürüttüklerini belirterek, bu doğrultuda 3 yıl önce LED teknoloji aydınlatma sistemini hayata geçirdiklerini anımsattı.

Belediye hizmetlerinin akıllı sistemlere entegre edildiğini vurgulayan Çolakbayrakdar, teknolojik yenilikleri yakından takip ettiklerine ve vatandaşın hizmetine sunduklarına dikkati çekti.

İnsanı merkez alarak yüksek teknolojiyi kullanan, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir şehirler inşa ettiklerini belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Şu anda Türkiye genelinde teknolojiyi en iyi kullanan belediyelerden biriyiz. Tamamen dijitalleşmiş bir yönetim sistemimiz var. 3 yıl önce hayata geçirdiğimiz LED teknoloji aydınlatmayla hem daha fazla aydınlık hem de daha fazla enerji tasarrufu sağladık. Belediye hizmet binası başta olmak üzere tesislerimiz ve atölyelerimizde LED teknoloji aydınlatma sistemine geçtik. Ayrıca Park Bahçeler Müdürlüğü Bakım Onarım Şefliği ekiplerimiz, park, cami ve yeşil alanlardaki toplam 4 bin aydınlatma direğinin eski ampullü armatürlerini, LED armatürlerle yeniledi. Böylelikle hem malzeme hem de enerji olmak üzere toplam 1 yılda 2,5 milyon lira tasarruf sağladık."