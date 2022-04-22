Kocasinan Belediyesinden 38 bin metrekarelik lavanta bahçesi - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesinden 38 bin metrekarelik lavanta bahçesi

22.04.2022 15:04
Kocasinan Belediyesinden 38 bin metrekarelik lavanta bahçesi

Kocasinan Belediyesince şehri renklendirmek ve çiftçilere alternatif ürün çeşitliliği sunmak amacıyla 38 bin metrekarelik bahçeye 20 bin lavanta fidesi dikildi.

Kocasinan Belediyesince şehri renklendirmek ve çiftçilere alternatif ürün çeşitliliği sunmak amacıyla 38 bin metrekarelik bahçeye 20 bin lavanta fidesi dikildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erkilet Osmangazi Mahallesi'ndeki lavanta bahçesinde ekim yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 5 yıl önce çiftçilere yönelik yüksek gelir getirici tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimini yaygınlaştırmak amacıyla ilçede lavanta, adaçayı, melisa, yaban kekiği, ekinezya ve tıbbi nane gibi birçok ürünün ekimini yaptıklarını anımsattı.

20 bin lavanta fidesini toprakla buluşturacaklarını aktaran Çolakbayrakdar, "Yaptığımız proje ve yatırımların birçoğu geleceğimizin teminatı yavrularımız içindir. Yeşil bir şehir bırakabilmek için yoğun gayret sarf ediyoruz. Yaşanabilir bir şehir inşa etme kaygısı içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

KAYEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Doğan ise Kocasinan Belediyesinin ağaçlandırma çalışmalarıyla örnek teşkil ettiğini belirtti.

Konuşmaların ardından Başkan Çolakbayrakdar, protokol ve öğrencilerle lavanta fidesi dikti.

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Ahmet Çolakbayrakdar, Osmangazi, Kocasinan, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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