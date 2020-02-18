Kocasinan çalışanlarından nefes kesen yangın tatbikatı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocasinan çalışanlarından nefes kesen yangın tatbikatı - Son Dakika

Kocasinan çalışanlarından nefes kesen yangın tatbikatı

6 saat önce

Kocasinan Belediyesi tarafından Erkilet'te bulunan atölyede saha çalışanlarına yönelik yangın tatbikatı düzenlendi.

Kocasinan çalışanlarından nefes kesen yangın tatbikatı, System.String[]

Kocasinan Belediyesi tarafından Erkilet'te bulunan atölyede saha çalışanlarına yönelik yangın tatbikatı düzenlendi. Yangın anında yapılması gerekenler uygulamalı olarak anlatıldığı ve olay anının canlandırıldığı tatbikat eğitimi, heyecanlı anlara sahne oldu.


Hizmet yatırımlarını sürdüren Kocasinan Belediyesi, diğer yandan ise personel eğitimlerine devam ediyor. Bu çerçevede Kocasinan Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı işbirliğinde saha çalışanlarına yönelik yangın tatbikatı ve eğitimi gerçekleştirildi. Kocasinan Belediyesi'nin Erkilet Mahallesi'nde bulunan teknik atölyesinde uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimde yangının çıkış sebepleri, sınıflandırılması, yangın söndürmede kullanılan maddeler, acil durumlarda alarm ve tahliye planlaması gibi konular hakkında katılımcılara bilgiler verildi.


Hizmetlerin ve yatırımların yanı sıra personel eğitimine de büyük önem verdiklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Düzenlediğimiz eğitim programlarıyla çalışanlarımızın bilgi birikimini artırıyoruz. Bu eğitimle de çalışanlarımız herhangi bir yangın durumunda en kısa sürede yapılması gerekenleri öğrenmiş oldu. Bizim önceliğimiz, özellikle çalışanlarımızın can güvenliğini sağlayabilmektir. Bu ve buna benzer eğitim çalışmalarımız önümüzdeki günlerde periyodik aralıklarla devam edecek" ifadelerini kullandı.


Eğitimin ardından katılımcılar, uygulamalı tatbikat gerçekleştirdi. Saha çalışanları, mutfak ocağında ve elektrikli ev aletlerinde yangına nasıl müdahale edileceğinin uygulamasını gerçekleştirdi. Ardından saha çalışanları itfaiye ekiplerinin kontrolü altında yakılan ateşe yangın tüpüyle müdahale ederek söndürdü. Tatbikat, heyecanlı anlara sahne oldu. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:19 Kaynak: İHA
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