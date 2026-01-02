Kocasinan'da 24 Saat Kar Temizliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kocasinan'da 24 Saat Kar Temizliği

Kocasinan\'da 24 Saat Kar Temizliği
02.01.2026 13:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocasinan Belediyesi, kar yağışı sonrası yaya yolları ve caddelerde 24 saat aralıksız temizlik yapıyor.

Kocasinan Belediyesi ekipleri, yaya yolları, ana arterler, cadde, sokak ve meydanlarda kar temizleme çalışmalarını 24 saat esasına göre kesintisiz bir şekilde sürdürüyor.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, karın Kayseri'ye ayrı bir güzellik kattığını, vatandaşların güvenli bir şekilde ulaşım sağlamaları için 24 saat esasına göre aralıksız çalıştıklarını belirtti.

Kar yağışı öncesinde önlemlerini aldıklarını dile getiren Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Özellikle kırsal mahallelerde tarım, ziraat ve hayvancılıkla uğraşan hemşehrilerimizin beklediği kar yağışı gerçekleşti. Bizler de Kocasinan Belediyesi olarak bütün ekiplerimizle sahada hemşehrilerimizin ulaşımlarını daha rahat gerçekleştirebilmeleri için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Kar yağışının devam etmesiyle kaldırım, cadde ve sokaklar gibi vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlardan başlayarak Kocasinan'ımızın her noktasında vatandaşlarımızın rahat bir şekilde ulaşım sağlamaları için gayret ediyoruz. Ekiplerimiz 3 vardiya halinde 24 saat durmaksızın çalışmaya devam ediyor. Tüm cadde, sokak ve kaldırımlar gerekli ekipmanlarla temizleniyor. Ayrıca modern nilfisk aracı ve kar küreğiyle yaya kaldırımlarını kardan temizleyen ekiplerimiz, yaya ulaşımının daha sağlıklı ve güvenli olması için çalışıyor."

Kaynak: AA

Kocasinan Belediyesi, Ahmet Çolakbayrakdar, Yerel Haberler, Hava Durumu, Kocasinan, Belediye, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocasinan'da 24 Saat Kar Temizliği - Son Dakika

Otobüs ile minibüs kafa kafaya çarpıştı 14 kişi öldü, 16 kişi yaralandı Otobüs ile minibüs kafa kafaya çarpıştı! 14 kişi öldü, 16 kişi yaralandı
İsrail Başsavcısı, Bakan Ben-Gvir’in görevden alınmasını talep etti İsrail Başsavcısı, Bakan Ben-Gvir'in görevden alınmasını talep etti
AK Partili eski yönetici evinde ölü bulundu AK Partili eski yönetici evinde ölü bulundu
İşe alımlarda işverenler artık bu soruyu soramayacak İşe alımlarda işverenler artık bu soruyu soramayacak
1 Ocak’ta bu mesajı aldıysanız dikkat Telefonunuz 120 gün içinde kapanacak 1 Ocak'ta bu mesajı aldıysanız dikkat! Telefonunuz 120 gün içinde kapanacak
History Channel, Türkiye yayınlarını sonlandırdı History Channel, Türkiye yayınlarını sonlandırdı

07:48
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
07:28
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia
00:30
İsviçre’deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
İsviçre'deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
23:32
Anlaşma sağlandı Oğuz Aydın’ın yeni takımı belli oluyor
Anlaşma sağlandı! Oğuz Aydın'ın yeni takımı belli oluyor
22:54
New York’ta ezan sesi duyan Türk doktordan duygusal paylaşım
New York'ta ezan sesi duyan Türk doktordan duygusal paylaşım
22:36
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda 67 tutuklama
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 67 tutuklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2026 08:26:14. #7.11#
SON DAKİKA: Kocasinan'da 24 Saat Kar Temizliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.