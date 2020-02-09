Kocasinan'da kar mesaisi aralıksız sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocasinan'da kar mesaisi aralıksız sürüyor - Son Dakika

Kocasinan'da kar mesaisi aralıksız sürüyor

6 saat önce

Kocasinan Belediyesi'ne bağlı ekipler, yoğun kar yağışının ardından vatandaşların güvenli ulaşımlarını sağlamak için yaya yolları, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Kocasinan'da kar mesaisi aralıksız sürüyor, System.String[]

Kocasinan Belediyesi'ne bağlı ekipler, yoğun kar yağışının ardından vatandaşların güvenli ulaşımlarını sağlamak için yaya yolları, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca don olaylarının önüne geçmek için yol ve kaldırımlarda tuzlama çalışması yapan ekipler, araç sahiplerinin ve yayaların güvenli ulaşımlarını sağlıyor.


Merkez ve kırsal mahallelerdeki yolların kapanmaması için çalışmalarını gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ettirdiklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Meteoroloji yetkilileri tarafından yapılan uyarıyla birlikte ilçe genelinde soğuk ve yağışlı havaya karşı tüm önlemlerimizi almış durumdayız. Kar yağışıyla birlikte ilçe genelinde eş zamanlı olarak ekiplerimiz büyük bir özveriyle kar temizleme çalışmalarına başladı. Greyder ve diğer kar temizleme araçlarıyla, caddeler başta olmak üzere ilçenin dört bir yanında vatandaşlarımızın yoğun olduğu hastane, okul, cami ve duraklarda kar temizleme çalışması gerçekleştiriyoruz. Ayrıca ekiplerimiz; gece saatlerinden itibaren oluşabilecek buzlanmalara karşı tuzlama çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Kar, bereket ve güzelliktir. Bütün hizmetlerimizde olduğu gibi kar temizleme çalışmalarımızda da önceliğimiz, vatandaşımızın memnuniyetidir. Kocasinan Belediyesi olarak kar yağışının herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermemesi ve bu doğal güzelliğin sadece anılarda iz bırakacak güzellikler olması adına çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.


Başkan Çolakbayrakdar açıklamasını; "Ekiplerimiz, vatandaşlarımızın mağdur olmaması için 24 saat esasına göre çalışmaya devam edeceklerdir." sözleriyle noktaladı. - KAYSERİ

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 05:23 Kaynak: İHA
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