Kocasinan'da Tarihi Eserler Restore Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Kocasinan'da Tarihi Eserler Restore Edildi

Kocasinan\'da Tarihi Eserler Restore Edildi
07.01.2026 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocasinan, 8 tarihi yapıyı restore ederek gelecek kuşaklara kazandırmayı hedefliyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, tarihi eserlerin korunması, fonksiyon yüklenmesi ve yaşatılması kapsamında yürütülen çalışmalarla 8 yapının restore edildiğini bildirdi.

Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, tarihi yapıların korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için yürütülen çalışmaların, alınan ödüllerle taçlandırıldığını belirtti.

Anadolu Selçuklu Devleti'nin Kayseri'de inşa ettiği ilk medrese olma özelliğini taşıyan Hoca Hasan Medresesi'ni de şehre kazandıracaklarını ifade eden Çolakbayrakdar, şehrin merkezinde yer alan medresenin mülkiyet kamulaştırma sürecinin tamamlandığını ve kazı çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

Çolakbayrakdar, bu süreçte emeği geçen Kentsel Tasarım Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Eserlerin korunması, fonksiyon yüklenmesi ve yaşatılması konusunda 8 yıldır özveriyle yürütülen bu çalışmalar, bölgemizin tarihi mirasına verdiğimiz önemin bir göstergesidir. Bu hassasiyetimiz geçmişte olduğu gibi gelecekte de devam edecektir. Yok olmuş ancak izleri bulunan tarihi yapıların gün yüzüne çıkarılması için çalışmalarımız sürecektir."

Öte yandan, belediye tarafından bugüne kadar restorasyonu tamamlanarak hizmete açılan 8 eser arasında General Emir İlkokulu, Güneşli Jandarma Konağı, Himmetdede Mescidi, Kalaycıoğlu Mescidi, Çandır Cami, Arabidin Mescidi, Hızır İlyas Köşkü ve Akçatepe Çeşmesi yer alıyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Kocasinan, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kocasinan'da Tarihi Eserler Restore Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tel Aviv’de büyük panik: İsrail, Türkiye’ye engel olamıyor Tel Aviv'de büyük panik: İsrail, Türkiye'ye engel olamıyor
Galatasaray, İspanyol yıldız için harekete geçti Galatasaray, İspanyol yıldız için harekete geçti
Yasak aşk yaşayan iki ezeli düşman Kurt ile kangal çiftleşti, ortaya acayip bir tür çıktı Yasak aşk yaşayan iki ezeli düşman! Kurt ile kangal çiftleşti, ortaya acayip bir tür çıktı
Resmen açıklandı Beşiktaş, Mert Günok ile yollarını ayırdı Resmen açıklandı! Beşiktaş, Mert Günok ile yollarını ayırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 800 bin gencimize staj desteği sunacağız, günlük 1375 lira harçlık vereceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: 800 bin gencimize staj desteği sunacağız, günlük 1375 lira harçlık vereceğiz
Hatimoğulları: İlk etapta Öcalan’a özgür iletişim koşulları sağlanmalıdır Hatimoğulları: İlk etapta Öcalan'a özgür iletişim koşulları sağlanmalıdır

12:40
’’Babamın hayrına’’ deyip cami önünde 3 bin kişiye domuz eti yedirdi
''Babamın hayrına'' deyip cami önünde 3 bin kişiye domuz eti yedirdi
12:10
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil
11:55
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız
11:31
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya’ya kaçırdı
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya'ya kaçırdı
11:27
Mehmet Akif Ersoy’dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
11:22
Adliyeden çalınan 25 kilo altının akıbeti belli oldu Eritilip böyle aklanmaya çalışılmış
Adliyeden çalınan 25 kilo altının akıbeti belli oldu! Eritilip böyle aklanmaya çalışılmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 13:00:50. #7.11#
SON DAKİKA: Kocasinan'da Tarihi Eserler Restore Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.