Kocasinan Kırsal Mahalleleri Belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kocasinan Kırsal Mahalleleri Belirlendi

29.01.2026 13:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocasinan Belediyesi, kırsal mahallelerin belirlenmesiyle tarım ve hayvancılığı güçlendirecek.

Kocasinan Belediyesi Meclis Toplantısı'nda kırsal mahallelerin belirlenmesine ilişkin karar oy birliğiyle kabul edildi.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, kırsal mahallelerin köy kimliğinin korunmasına yönelik belediye meclisinde alınan kararın, tarım ve hayvancılığı güçlendirecek önemli bir adım olduğunu bildirdi.

Kırsal mahallelerin köy kimliğini korumak adına birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Özellikle bölgemizdeki kırsal mahallelerimizin köy kimliği özelinde tarım, ziraat ve hayvancılıkla uğraşmalarını hem önemsiyoruz hem de büyük destek veriyoruz. Tarım bölgesi olan Kocasinan, Kayseri'de yapılan tarımın yüzde 20'sini oluşturmaktadır. Çiftçilerimizin işlerini kolaylaştırmak, alın teri ve emeklerinin daha bereketli olması için projeleri hayata geçiriyoruz. Bilindiği üzere rutin belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra farklı ve sıra dışı hizmetler yapıyoruz. Bizden sonraki kuşaklara miras bırakabileceğimiz önemli işler yapıyoruz. İnşallah kırsal mahallelerimizin güzellikleri daha da artacak ve değerine değer katmaya devam edeceğiz."

Öte yandan belediye meclisi kararlarında yer alan bilgilere göre kırsal mahalleler, merkeze uzaklık, kırsal karakterin korunması, sosyoekonomik yapı, belediye hizmetlerine ve kent merkezine erişebilirlik, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yoğunluğu, coğrafi eğim ve iklim koşullarının zorluğu gibi kriterler dikkate alınarak belirlendi.

Bu kapsamda Kocasinan ilçesi sınırlarında yer alan, Yemliha, Mahzemin, Ebiç, Güneşli, Himmetdede, Çevril, Kuşçu, Düver, Emmiler, Gömeç, Yazır, Saraycık, Akin, Kızık, Yuvalı, Kaşköy, Yüreğil, Karakimse, Akçatepe, Barsama, Amarat, Eskiömerler, Boyacı, Hasanarpa, Hırkaköy, Bayramhacı, Mollahacı, Eyim, Taşhan, Kemer, Doruklu, Kalkancık, Salur, Obruk, Dadağı, Hasancı, Vatan, Höbek, Elmalı, Kuşcağız, Yukarıhasinli ve Karahöyük mahalleleri kırsal mahalle olarak belirlendi.

Alınan bu kararla söz konusu mahallelerde köy kimliğinin korunması, tarım ve hayvancılığın desteklenmesi, kırsal yaşamın güçlendirilmesi ve mahallelerin ihtiyaçlarına uygun hizmetlerin daha etkin şekilde sunulması hedefleniyor.

Kaynak: AA

Kocasinan Belediyesi, Yerel Haberler, Kocasinan, Belediye, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocasinan Kırsal Mahalleleri Belirlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsmini duyan aynı soruyu soruyor, hikayesi herkesi şaşırtıyor İsmini duyan aynı soruyu soruyor, hikayesi herkesi şaşırtıyor
Ülkesinden de tepki yağıyor Netanyahu için söyledikleri başına iş açtı Ülkesinden de tepki yağıyor! Netanyahu için söyledikleri başına iş açtı
Duruşma görüntüleri için harekete geçtiler Soruşturma başlatıldı Duruşma görüntüleri için harekete geçtiler! Soruşturma başlatıldı
Meloni, felaketi yaşayan bölgeyi havadan inceledi Meloni, felaketi yaşayan bölgeyi havadan inceledi
Erkek yolcunun hareketi, taksiciyi çileden çıkardı Erkek yolcunun hareketi, taksiciyi çileden çıkardı
Domenico Tedesco’dan sakatlık yanıtı Domenico Tedesco'dan sakatlık yanıtı

15:56
Gamze Özçelik “Duam, şükrüm“ dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı
Gamze Özçelik "Duam, şükrüm" dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı
15:49
Ertem Şener sevenlerini korkutan görüntüsü için sessizliğini bozdu
Ertem Şener sevenlerini korkutan görüntüsü için sessizliğini bozdu
15:20
ABD’ye karşı koyabilirler mi İşte ’’Eller tetikte bekliyoruz’’ diyen İran’ın askeri gücü
ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte ''Eller tetikte bekliyoruz'' diyen İran'ın askeri gücü
14:49
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
14:44
Korkulan oluyor Tahran savaş sığınakları kurmak için düğmeye bastı
Korkulan oluyor! Tahran savaş sığınakları kurmak için düğmeye bastı
14:38
Görüntü İstanbul’dan Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Görüntü İstanbul'dan! Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 16:35:58. #7.11#
SON DAKİKA: Kocasinan Kırsal Mahalleleri Belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.