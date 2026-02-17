Kocasını aldatan kadının sorduğu soru büyük tepki çekti: Kanım dondu

Sosyal medyada paylaşılan bir gönderi, kısa sürede tartışma yarattı. Eşini aldattığını belirten bir kadın, yaşadığı süreci ve sonrasında aklına takılan soruyu takipçileriyle paylaştı.

BAŞKA ERKEKLERLE YAZIŞMALARINI GÖRDÜ

Kadın, eşinin haberi olmadan telefonunu karıştırdığını ve erkeklerle yaptığı yazışmaları gördüğünü ifade etti. Bu olayın ardından eşinin kendisiyle neredeyse hiç konuşmadığını, ne olduğunu sorduğunda ise yanıt alamadığını dile getirdi.

"BOŞANMA DAVASI AÇSAM..."

Paylaşımında, eşinin kısa süre önce arabasını sattığını öğrendiğini belirten kadın, "Boşanma davası açsam sattığı arabayı ve oturduğumuz evi ondan alabilir miyim?" sorusunu yöneltti.

"ARSIZ İNSANDAN KORKARIM"

Söz konusu paylaşımın altına çok sayıda tepki yorumu yapıldı. Kullanıcılar, "Arsız insandan korkarım", "Kanım dondu" ve "Sana bir iğne bile vermemesi lazım" gibi ifadelerle duruma tepki gösterdi.

İşte gündem olan o mesaj;