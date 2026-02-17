Kocasını aldatan kadının sorduğu soru büyük tepki çekti: Kanım dondu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Kocasını aldatan kadının sorduğu soru büyük tepki çekti: Kanım dondu

Kocasını aldatan kadının sorduğu soru büyük tepki çekti: Kanım dondu
17.02.2026 10:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eşini aldattığını anlatan bir kadının, boşanma halinde eşinin sattığı araba ve ev üzerindeki haklarını sorması sosyal medyada sert tepkilere neden oldu. Gönderinin altına ''Arsız insandan korkarım'', ''Kanım dondu'' şeklinde yorumlar yapıldı.

Sosyal medyada paylaşılan bir gönderi, kısa sürede tartışma yarattı. Eşini aldattığını belirten bir kadın, yaşadığı süreci ve sonrasında aklına takılan soruyu takipçileriyle paylaştı.

BAŞKA ERKEKLERLE YAZIŞMALARINI GÖRDÜ

Kadın, eşinin haberi olmadan telefonunu karıştırdığını ve erkeklerle yaptığı yazışmaları gördüğünü ifade etti. Bu olayın ardından eşinin kendisiyle neredeyse hiç konuşmadığını, ne olduğunu sorduğunda ise yanıt alamadığını dile getirdi.

"BOŞANMA DAVASI AÇSAM..."

Paylaşımında, eşinin kısa süre önce arabasını sattığını öğrendiğini belirten kadın, "Boşanma davası açsam sattığı arabayı ve oturduğumuz evi ondan alabilir miyim?" sorusunu yöneltti.

"ARSIZ İNSANDAN KORKARIM"

Söz konusu paylaşımın altına çok sayıda tepki yorumu yapıldı. Kullanıcılar, "Arsız insandan korkarım", "Kanım dondu" ve "Sana bir iğne bile vermemesi lazım" gibi ifadelerle duruma tepki gösterdi.

İşte gündem olan o mesaj;

Kocasını aldatan kadının sorduğu soru büyük tepki çekti: Kanım dondu

Kişisel Gelişim, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kocasını aldatan kadının sorduğu soru büyük tepki çekti: Kanım dondu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Necati Kaya Necati Kaya:
    Buna ne denir şimdi. 10 0 Yanıtla
  • Sezgin Altınbaş Sezgin Altınbaş:
    Hukuken hiçbir malı alamazsın erkeklerde mal alırken gitsin babasına versin parayı annesine versin onların üstüne alsın evi barkı onu bunu kendi üstünüze almayın 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Annesi tarafından terk edilen maymun viral oldu Aradığı şefkati peluş oyuncakta buldu Annesi tarafından terk edilen maymun viral oldu! Aradığı şefkati peluş oyuncakta buldu
Zonguldak’ta maden ocağında göçük 1 işçi kurtarıldı, 2 işçi için zamanla yarış sürüyor Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 1 işçi kurtarıldı, 2 işçi için zamanla yarış sürüyor
Ünlü oyuncu bir telefonla kan davasını bitirdi Ünlü oyuncu bir telefonla kan davasını bitirdi
Fener taraftarının sevgilisi Asensio’ya sürpriz teklif Fener taraftarının sevgilisi Asensio'ya sürpriz teklif
16 yaşındaki kıza tacizle suçlanıyordu CHP’den kesin ihraç kararı 16 yaşındaki kıza tacizle suçlanıyordu! CHP'den kesin ihraç kararı
Murat Dalkılıç’ın görüntüleri annesini de endişelendirdi: Altıma yaptığımı zannetmiş… Murat Dalkılıç'ın görüntüleri annesini de endişelendirdi: Altıma yaptığımı zannetmiş…

11:44
Yeni dalgadan çarpıcı detaylar Son zamanlarda yükselişe geçen markanın sahipleri de gözaltında
Yeni dalgadan çarpıcı detaylar! Son zamanlarda yükselişe geçen markanın sahipleri de gözaltında
11:42
Beştepe’den çarpıcı “Umut Hakkı“ çıkışı Öcalan için tek yol var
Beştepe'den çarpıcı "Umut Hakkı" çıkışı! Öcalan için tek yol var
11:33
Bu tarihlere dikkat: Kaçıranlar bayram ikramiyesi alamayacak
Bu tarihlere dikkat: Kaçıranlar bayram ikramiyesi alamayacak
11:21
Sanal oyundaki görevi yerine getiren 13 yaşındaki Eymen’in acı sonu
Sanal oyundaki görevi yerine getiren 13 yaşındaki Eymen'in acı sonu
10:53
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
10:51
Bakan Çiftçi son rakamı verdi: İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Bakan Çiftçi son rakamı verdi: İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 12:26:12. #7.11#
SON DAKİKA: Kocasını aldatan kadının sorduğu soru büyük tepki çekti: Kanım dondu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.