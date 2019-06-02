Kocasını bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan kadına adli kontrol
1 saat önce
Samsun'un İlkadım ilçesinde boşanmak üzere olduğu kocasını bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın mahkemece serbest bırakıldı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 06:15 Kaynak: AA
'un İlkadım
ilçesinde boşanmak üzere olduğu kocasını bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın mahkemece serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, geçimsizlik nedeniyle boşanmak üzere olduğu ve ayrı yaşadığı kocasının Zafer Mahallesi
'ndeki kuaför dükkanına giden iki çocuk annesi K.K. (30) burada eşi S.K. (30) ile bir süre tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.K, yanında getirdiği ekmek bıçağıyla kocasını vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.
Ağır yaralanan S.K. olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ambulansıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.K. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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