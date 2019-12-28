Köfteci Yusuf Akademi geleceğin liderlerini yetiştiriyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Köfteci Yusuf Akademi geleceğin liderlerini yetiştiriyor - Son Dakika

Köfteci Yusuf Akademi geleceğin liderlerini yetiştiriyor

6 saat önce

Köfteci Yusuf kurduğu okulla geleceğin liderlerini yetiştiriyor.

Köfteci Yusuf Akademi geleceğin liderlerini yetiştiriyor, System.String[]

Köfteci Yusuf kurduğu okulla geleceğin liderlerini yetiştiriyor.


Köfteci Yusuf 2019 yılı Eylül ayında başlattığı ve perakende sektörüne örnek olan 'Yöneticilik Okulu' projesi ilk dönemi tamamladı. Güçlü büyüme hedefleri doğrultusunda; yönetici yetiştirme programımı ile yeni açılacak şubelerde yönetici olarak görev alacak, ayrıca yurt dışı büyüme aşamalarımızda geleceği şekillendirecek 50 yönetici adayı, 25 Aralık 2019 tarihinde yapılan törenle Köfteci Yusuf Akademi yöneticilik diploması almaya hak kazandı. Çeyrek asırlık tecrübesi ile Türkiye'nin taze, hızlı ve ekonomik restoran zinciri lideri Köfteci Yusuf, bu projeye 2019 yılı Eylül ayında başlamıştı. Köfteci Yusuf Genel Müdürlük binasında gerçekleştirilen kep töreninde mezuniyet konuşmasını Psikolog Prof. Dr. Üstün Dökmen yaptı. Mezuniyet törenine yöneticilik okulu mezunları, yöneticiler ve 10 yılı aşan kıdeme sahip şirket çalışanları katıldı. Prof. Dr. Üstün Dökmen'in genç yönetici adaylarına hem hayat, hem de yöneticiliğe dair bilgiler sunduğu toplantı, diploma ve kep fırlatma töreni ile sona erdi. Köfteci Yusuf Yöneticilik Okuluprojesi, salon eğitimleri ile birlikte yoğun saha deneyimini içeren kapsamlı bir program olarak tasarlandı. Toplam 30 saatlik salon eğitimi ile yoğun saha eğitimlerinin ve proje sunumlarının yer aldığı Yöneticilik Okulu, yönetici adaylarını yetiştirmeyi hedefliyor. - BURSA

Üstün Dökmen, Türkiye, Aralık, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 02:08 Kaynak: İHA
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