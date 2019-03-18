Koğuşta Bir Hükümlüyü Yüzünden Yaralayan Cezaevi Firarisi 1 Haftalık Takiple Yakalandı

Koğuşta bir hükümlüyü yüzünden yaralayan cezaevi firarisi 1 haftalık takiple yakalandı Hakkında 12 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs cezaevine gönderildiKOCAELİ - Kocaeli'de tutuklu bulunduğu cezaevinde tartıştığı başka bir hükümlüyü yüzünden bıçaklayarak kaçan, hakkında 12 yıl 3 ay...

Koğuşta bir hükümlüyü yüzünden yaralayan cezaevi firarisi 1 haftalık takiple yakalandı

Hakkında 12 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs cezaevine gönderildi



KOCAELİ - Kocaeli'de tutuklu bulunduğu cezaevinde tartıştığı başka bir hükümlüyü yüzünden bıçaklayarak kaçan, hakkında 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polisin 1 haftalık takibi sonucu yakalandı.

Olay yaklaşık 10 gün önce Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan Yarı Açık Cezaevi içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir suçtan tutuklu bulunduğu Kandıra Yarı Açık Cezaevinde tutuklu bulunan K.E.(23), tartıştığı M.A. adlı bir başka mahkumu kesici aletle yüzünden yaralayarak cezaevinden firar etti. Olay sonrası yüzünden ağır şekilde yaralann M.A. tedavi altına alınırken, K.E.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan 1 haftalık takip sonrasında yeri tespit edilen K.E., İzmit Fatih Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyete götürülen K.E.'nin yapılan sorgusunda cezaevine yasaklı madde sokmak ve hırsızlıktan suçlarından hakkında 12 yıl 3 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan K.E., cezaevine gönderildi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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