Kokarca Fındıkta 100 Bin Ton Zarar Verdi - Son Dakika
Ekonomi

Kokarca Fındıkta 100 Bin Ton Zarar Verdi

07.01.2026 10:41
Giresun'da kokarca zararı fındık rekoltesini 400 bin tonun altına düşürdü, ihracat da etkilenecek.

Haber: Barış TÜYSÜZ

(GİRESUN) - Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, kokarcanın Giresun'da fındığa verdiği zararın ilk verilere göre yaklaşık 100 bin ton olduğunu bildirerek, "Sezona başladığımız ilk verilere göre 500 bin tonun üzerinde fındık beklenirken, doğal afetler sonrasında 400 bin tonun altına düştüğümüzü görebiliyoruz" dedi.

Karan, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, 2025'in fındık üreticileri açısından oldukça sıkıntılı geçtiğini, doğal afetler yaşandığını, kokarca zararlısının ciddi şekilde etkili olduğu bir dönemden geçildiğini belirtti.

Karan, şöyle devam etti:

"Tabii hal böyle olunca Türkiye'de fındık rekoltesinde ciddi düşüşler oldu. Sezona başladığımız ilk verilere göre 500 bin tonun üzerinde fındık beklenirken, doğal afetler sonrasında 400 bin tonun altına düştüğümüzü görebiliyoruz. Üretim düşünce, doğal olarak ihracatın da düşmesini normal karşılıyoruz.

"Stoklarda kalan fındığın 100 bin tonun çok üzerinde olmadığını düşünüyoruz"

Üreticinin elinde kalan fındık miktarı 100 bin tonun altındadır. Yani fındığı olan üreticinin; ekonomik durumu iyi olan, acele etmeyen ya da istediği fiyatı bulamayan üretici olduğunu düşünüyoruz. Bu miktarın da 100 bin tonun altında olduğunu tahmin ediyoruz. 15 Ocak'tan sonra, fındık fiyatlarının yukarı yönlü seyir izleyeceğine inanıyoruz. İnşallah bu durum önümüzdeki günlerde fındık fiyatlarına yansıyacaktır. 240 bandına kadar düşen fındık fiyatı, yavaş yavaş 300 rakamlarının üzerine çıkmaya başladı.

"Üreticinin üretimden vazgeçmemesini talep ediyoruz"

Eğer bu yıl yeni bir doğal afet yaşamazsak, üreticinin fındık bahçesine sahip çıkmasını; zamanında gübreleme, ilaçlama ve bakım yaparak üretimi artırmasını istiyoruz. Çünkü önümüzdeki yıl fındık fiyatlarının iyi olacağına inanıyoruz. Ürün az ve dünyada fındık stoklarının sıfırlandığı bir sezona giriyoruz. Bu durum birkaç yıl sürebilir; stokların yeniden oluşması zaman alabilir. Üreticinin üretimden vazgeçmemesini, kaliteli ve verimli üretim için zamanında ilaçlama, gübreleme ve budama yapmasını talep ediyoruz. Tarım değerli, fındık ise ihracatta çok değerli bir üründür. Üreticinin bu alandan kopmamasını ve üretimden vazgeçmemesini temenni ediyoruz.

"Kokarca zararlısının bu yıl yaklaşık 100 bin ton civarında ürüne zarar verdiğini düşünüyoruz"

Kokarca zararlısının bu yıl yaklaşık 100 bin ton civarında ürüne zarar verdiğini düşünüyoruz. Türkiye genelinde rekolteyi 350 bin 400 bin ton civarında konuşuyoruz ancak hasarlı fındık da eklendiğinde toplam miktar 400 bin-450 bin ton seviyelerine ulaşıyor. Bunun yaklaşık 100 bin tonu hasar nedeniyle çürüğe ayrılacak ürün konumundadır. Bu da doğal olarak fındıkta rekoltenin yaklaşık yüzde 20'sini düşürüyor. Kokarca zararlısı, ülke ekonomisine milyonlarca dolar zarar verirken üreticiyi de ciddi şekilde mağdur ediyor. Bu nedenle kokarcayla ve diğer zararlılarla zamanında ve etkin şekilde mücadele etmemiz gerekiyor."

Kaynak: ANKA

Doğal Afetler, Ekonomi, Giresun, İhracat, Çevre, Son Dakika

