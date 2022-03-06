KÖKLÜ DERESİNDEN ENERJİ ÜRETİMİ İÇİN ÇALIŞMALAR HIZLANDI - Son Dakika
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KÖKLÜ DERESİNDEN ENERJİ ÜRETİMİ İÇİN ÇALIŞMALAR HIZLANDI

06.03.2022 14:34

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, yaklaşık 40 bin kişinin içme suyu ihtiyacını karşılayan Köklü İçme Suyu tesisleri üzerine kurulan 2 mikro Hidroelektrik Santralinin (HES) tribün ve montajlarına başlandı.

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, yaklaşık 40 bin kişinin içme suyu ihtiyacını karşılayan Köklü İçme Suyu tesisleri üzerine kurulan 2 mikro Hidroelektrik Santralinin (HES) tribün ve montajlarına başlandı. Proje ile 900 meskenin elektrik ihtiyacı karşılanması hedefleniyor.

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, yapımına 2018 yılında başlanan ve 2021 yılında tamamlanan Köklü İsale Hattı ve Regülatörü Yapım İşi projesiyle önemli bir çalışma yaptıklarını söyledi. Köklü doğal kaynak içme suyunda HES projesinin hayat bulmaya başladığını aktaran Vural, tribün ve jeneratörlerin montaj çalışmasına başlandığını belirtti.

Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile bölgede bir ilke imza atıldığını belirten Belediye Başkanı Kemal Vural, "Halkımızın içme suyu ihtiyacını karşılayan yayla ve kar suyu cazibeli şekilde elektrik maliyeti olmaksızın çeşmelerimizden akarken, aynı suda elektrik üretecek olmasının heyecanını yaşıyoruz. Cazibeli ile akan su şebekesi üzerine her biri 168 kilovat güce sahip 2 adet mikro HES santralinde tribün ve jeneratörlerin montajı tamamlandı. Bu proje ile içme suyunda elektrik üretimi yapılması sağlanacak. Temiz enerji üretimi ile yıllık 900 meskenin enerji ihtiyacının karşılanırken, aynı zamanda bölgemizde ilk olarak ilçemiz yeşil enerji ile aydınlanacaktır 'dedi.

KÖKLÜ DERESİNDEN ENERJİ ÜRETİMİ İÇİN ÇALIŞMALAR HIZLANDI
KÖKLÜ DERESİNDEN ENERJİ ÜRETİMİ İÇİN ÇALIŞMALAR HIZLANDI
KÖKLÜ DERESİNDEN ENERJİ ÜRETİMİ İÇİN ÇALIŞMALAR HIZLANDI

YORUMLAR
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Onu elektrik direği üzerinde gören dönüp bir daha bakıyor... Zihinlerdeki algıları metrelerce yükseklikte tersine çeviren kadın elektrikçi Onu elektrik direği üzerinde gören dönüp bir daha bakıyor... Zihinlerdeki algıları metrelerce yükseklikte tersine çeviren kadın elektrikçi

Kemal Vural, İçme Suyu, Enerji, HES, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KÖKLÜ DERESİNDEN ENERJİ ÜRETİMİ İÇİN ÇALIŞMALAR HIZLANDI - Son Dakika


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