Son Dakika Haberleri: Kolideki Ceset Olayında Eş Adliyeye Sevk Edildi

Kolideki Ceset Olayında Eş Adliyeye Sevk Edildi

1 saat önce

Diyarbakır'da önceki gün bir koli içinde bulunan ceset olayı ile ilgili gözaltına alınan bir kişi adliyeye getirildi.

Kolideki Ceset Olayında Eş Adliyeye Sevk Edildi, System.String[]
Diyarbakır'da önceki gün bir koli içinde bulunan ceset olayı ile ilgili gözaltına alınan bir kişi adliyeye getirildi.

Önceki gün Kayapınar ilçesinde bulunan bir apartmanın 4. katında kolinin içinde ceset olduğunu gören bina sakinleri, polise ihbarda bulunmuş, incelemede cesedin Recep Ü.'ye (52) ait olduğu, belirlenmişti. Yapılan incelemelerin ardından Recep Ü'nün eşi H.Ü. gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan Recep Ü.'nün eşi H.Ü., emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. H.Ü.'nün gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen V.Ö.'nün ise hastanedeki tedavisi devam ediyor. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:45 Kaynak: İHA

Kayapınar, Diyarbakır, Güncel
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