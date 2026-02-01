Köln'de ISM 2026 Fuarı Başladı - Son Dakika
Köln'de ISM 2026 Fuarı Başladı

01.02.2026 16:21
Türkiye, ISM 2026 Fuarı'na 94 firmayla katılıyor. Fuarda 30 bin ziyaretçi bekleniyor.

Almanya'nın Köln kentinde Uluslararası Bisküvi, Çikolata ve Şekerleme Fuarı (ISM 2026), kapılarını ziyaretçilere açtı.

Köln Fuar Merkezi'nde 70 ülkeden 1513 firmanın yer aldığı fuarda Türkiye, 70'i milli katılım kapsamında olmak üzere 94 firmayla temsil ediliyor.

Fuara milli katılım organizasyonunu gerçekleştiren İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Başkanı Kazım Taycı ile Köln Başkonsolosu Arzu Işık Ellialtıoğlu, katılımcı firmaları ziyaret ederek plaket verdi.

İHBİR Başkanı Taycı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sektöründe dünyanın en büyüğü kabul edilen ISM 2026'ya Birlik olarak 35 yıldır milli katılım gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye'nin 2025 itibarıyla bu sektörde toplam 12,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirten Taycı, şunları kaydetti:

"İHBİR'e de baktığımız zaman ise 3,8 milyar dolarlık ihracatımız mevcut. Sadece şekerli mamuller olarak baktığımız zaman ise Türkiye'nin yaklaşık 3 milyar dolarlık ihracatı var. Dünyanın 180 ülkesine düzenli ihracat gerçekleştiriyoruz.

Aynı zamanda şekerli, kakaolu ve pastacılık mamulleri dediğimiz bu grubun kilogram ve ton bazındaki katma değeri oldukça yüksek. Gerek dünyada gerekse Türkiye'de ortalama olarak yüzde 4 ile 6 arası sürekli büyüme gösteren bir sektör. Bu fuarın parçası olmaktan dolayı mutluyuz, gururluyuz."

4 Şubat'a kadar açık kalacak fuarı 30 binden fazla kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

