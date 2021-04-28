Kolombiya'da binlerce kişi hükümet karşıtı protestolar düzenledi - Son Dakika

Kolombiya'da binlerce kişi hükümet karşıtı protestolar düzenledi

28.04.2021 21:53
Kolombiya'da binlerce kişi hükümet karşıtı protestolar düzenledi, System.String[]

Kolombiya'da sendikaların, yerli toplulukların ve çeşitli kesimlerin çağrısıyla ilan edilen "ulusal grev" çağrısının ardından binlerce kişi, ülkenin birçok bölgesinde hükümet karşıtı protestolar için bir araya geldi.

Kolombiya'da sendikaların, yerli toplulukların ve çeşitli kesimlerin çağrısıyla ilan edilen "ulusal grev" çağrısının ardından binlerce kişi, ülkenin birçok bölgesinde hükümet karşıtı protestolar için bir araya geldi.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da birçok noktada binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen yürüyüşlerin yanı sıra Medellin, Cali, Barranquilla, Cartagena, Manizales ve Ibague gibi önemli kentler, protesto ve mitinglere ev sahipliği yaptı.

Başkentin tarihi merkezindeki Bolivar Meydanı'nda toplanan göstericiler, taşıdıkları döviz ve pankartlarla ülkede son zamanlarda artan şiddet olayları, cinayet ve saldırılar nedeniyle Ivan Duque hükümetine tepki gösterdi.

Kolombiya toplumsal olaylara müdahale birimi ESMAD mensubu polisler, yolda ateş yakan, çevredeki iş yerlerine ve araçlara zarar veren bazı protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu.

Cali'de göstericiler süpermarketi yağmaladı

Kolombiya'nın üçüncü büyük şehri Cali'de araçların yakılması ve kentin en büyük süpermarketinin yağmalanması üzerine polis, protestoculara müdahale etti.

Yetkililer, artan şiddet olaylarını gerekçe göstererek, Cali'de yerel saatle 01.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Kolombiya İçişleri Bakanı Daniel Palacios, protestoların barışçıl şekilde geçmesini talep ederek, "Ulusal Hükümet, protestoların garantörüdür ancak gösterilerin barışçıl şekilde ve vatandaşların haklarına saygı gösterilerek yapılması çağrısında bulunuyoruz. Vandalizm ve şiddet eylemlerini kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ulusal Polis Direktörü General Jorge Luis Vargas da güvenlik önlemleri kapsamında ülkenin önemli cadde ve meydanlarını trafiğe kapattıklarını belirterek, "Bogota ve Cali'de bazı abluka girişimlerine müdahale edildi, hükümet tarafından belirlenen protokollere göre önlemler alındı." dedi.

2019'da başlayan hükümet karşıtı gösteriler

Kolombiya'da 21 Kasım'da 2019'da ilan edilen "genel grev"le başlayan ve ülke çapına yayılan hükümet karşıtı gösteriler sırasında 4 kişi ölmüş, 351 gösterici ile 182 polis yaralanmış, yağmalama ve şiddet olayları nedeniyle yaklaşık 170 kişi gözaltına alınmıştı.

Ülke çapında yüz binlerin katıldığı gösteriler nedeniyle 4 bin askerin polise destek olmak için sokağa indiği başkent Bogota ve Cali şehirlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, daha sonra kaldırılmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kolombiya'da binlerce kişi hükümet karşıtı protestolar düzenledi - Son Dakika


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