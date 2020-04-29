Kolombiya'da çete ve ayrılıkçı örgütleri terk edenler sosyal haklardan yararlanabilecek

Kolombiya'da hükümet ülkedeki çete ve ayrılıkçı örgütlerle ilişkisini kesen üyelerin sosyal haklardan faydalanmalarının önünü açtı. Daha önce sadece ayrılıkçı Ulusal Kurtuluş Ordusu'nu terk edenler için uygulanan yasa, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile organize örgüt üyelerini de kapsayacak.



Hükümet yetkilisi Miguel Ceballos, son dönemlerde ayrılıkçı örgütlere ve çetelere yönelik başarılı askeri operasyonların, söz konusu gruplar üzerinde baskı oluşturduğunu ve birçok kişinin hükümetin açtığı yasal yola başvurmasını beklediğini söyledi.