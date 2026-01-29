Kolombiya'da Kaybolan Yolcu Uçağının Enkazı Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kolombiya'da Kaybolan Yolcu Uçağının Enkazı Bulundu

Kolombiya\'da Kaybolan Yolcu Uçağının Enkazı Bulundu
29.01.2026 09:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kolombiya'da kaybolan yolcu uçağı, Norte de Santander bölgesinde bulundu. Kurtulan yok.

BOGOTA, 29 Ocak (Xinhua) -- Kolombiyalı yetkililer, çarşamba günü taşıdığı 15 kişiyle kaybolan yolcu uçağının enkazının yerinin tespit edildiği söyledi. Kazadan sağ kurtulan olmadığı belirtildi.

Kolombiyalı haber kanalı RTVC Noticias'ın bildirdiğine göre devlet havayolu şirketi Satena'nın işlettiği Beechcraft 1900 tipi uçağın enkazı, bölge sakinleri ve Ulusal Polis ekiplerince ülkenin kuzeydoğusundaki Norte de Santander bölgesinde bulundu.

Satena'dan yapılan açıklamada Cucuta-Ocana güzergahında NSE 8849 sefer sayılı iç hat uçuşu gerçekleştiren uçağın, yerel saatle 11.42'deki kalkışının ardından 11.54'te hava trafik kontrolörleriyle son temasını kurduğu belirtildi. Uçakta 13 yolcu ve iki mürettebatın bulunduğu kaydedildi.

Acil durum protokollerini devreye sokan Kolombiya sivil havacılık otoritesi, kazaya ilişkin veri toplamak amacıyla birleşik bir komuta merkezi oluşturdu.

Kaynak: Xinhua

Havacılık, Kolombiya, Güvenlik, Güncel, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kolombiya'da Kaybolan Yolcu Uçağının Enkazı Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 evladının katili cani babaya hakimden tokat gibi sözler 3 evladının katili cani babaya hakimden tokat gibi sözler
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
’Saç örme’ akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum 'Saç örme' akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum
Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı
Uyuşturucudan ölümü, ’Bomba gibi olsun dedim, adamın bünye kaldırmadı’ diyerek anlattı Uyuşturucudan ölümü, 'Bomba gibi olsun dedim, adamın bünye kaldırmadı' diyerek anlattı
Pınar Cilit, başörtüsünü çıkarıp açık halini iki cümlelik notla paylaştı Pınar Cilit, başörtüsünü çıkarıp açık halini iki cümlelik notla paylaştı

09:37
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nden çuval çuval para kazandı
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden çuval çuval para kazandı
09:16
Aileleri evde basınca 4. kattan atlayan gençlerden haber var
Aileleri evde basınca 4. kattan atlayan gençlerden haber var
08:43
Yavaş, “Suyu kesilen var mı“ diye sordu, aldığı cevap sonrası ne diyeceğini bilemedi
Yavaş, "Suyu kesilen var mı?" diye sordu, aldığı cevap sonrası ne diyeceğini bilemedi
08:42
Marketlerdeki gazlı içeceklere idrar karıştırdı Savunması pes dedirtti
Marketlerdeki gazlı içeceklere idrar karıştırdı! Savunması pes dedirtti
08:35
Tepki yağıyor Manchester City-Galatasaray maçını açan herkes aynı şeyi gördü
Tepki yağıyor! Manchester City-Galatasaray maçını açan herkes aynı şeyi gördü
08:04
Güllü’nün kızını yakacak itiraf İşte Tuğyan’ın eski nişanlısının ifadesi
Güllü'nün kızını yakacak itiraf! İşte Tuğyan'ın eski nişanlısının ifadesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 09:56:09. #.0.4#
SON DAKİKA: Kolombiya'da Kaybolan Yolcu Uçağının Enkazı Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.