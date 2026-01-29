Kolombiya'da Uçak Kazası: 15 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kolombiya'da Uçak Kazası: 15 Ölü

29.01.2026 02:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kolombiya'da düşen uçakta, Temsilciler Meclisi üyesi Diogenes Quintero Amaya'nın da aralarında bulunduğu 15 kişi hayatını kaybetti.

Kolombiya'da düşen küçük uçakta Temsilciler Meclisi üyesi Diogenes Quintero Amaya'nın da aralarında bulunduğu 15 kişi hayatını kaybetti.

Kuzey Santander Vatandaş Güvenliği Sekreteri George Quintero, Noticias Caracol televizyonuna yaptığı açıklamada, uçağın enkazının La Playa kasabasına bağlı Curasica köyünde çiftçiler tarafından bulunduğunu bildirdi.

Düşen uçakta 13 yolcu ve 2 mürettebatın yaşamını yitirdiğini vurgulayan Quintero, bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiğini söyledi.

Kuzey Santander Valisi William Villamizar, yerel basına yaptığı açıklamada, "Maalesef, küçük uçağın La Playa kasabasında koruma altındaki bir alanın üst kısmında bulunduğunu bildirmek zorundayız. İlk görüntüleri aldık ve kurtulan olmadığı anlaşılıyor. 7 ceset bulundu ve diğerlerinin bulunması için aramalar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybedenler arasında Catatumbo bölgesindeki göç mağdurlarının sesi olarak bilinen Temsilciler Meclisi üyesi Diogenes Quintero Amaya da bulunuyor.

Kolombiya Devlet Hava Yollarına ait Satena şirketine bağlı Beech 1900D tipi uçak, Kuzey Santander bölgesine bağlı La Playa de Belen kasabası civarında radardan kaybolmuştu.

Uçağın Kuzey Santander yönetim bölgesine bağlı Ocana kentine gittiği ve normal şartlarda yerel saatte 12.10'da inmesinin planlandığı bilgisi paylaşılmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kolombiya, Diogenes, Politika, Güvenlik, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kolombiya'da Uçak Kazası: 15 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mumbai değil Kastamonu Vatandaşlar hemen telefona sarıldı Mumbai değil Kastamonu! Vatandaşlar hemen telefona sarıldı
Prens Selman’dan dikkat çeken Türkiye talimatı Prens Selman'dan dikkat çeken Türkiye talimatı
Netanyahu kirli planını açıkladı Türk askerini resmen hedef aldı Netanyahu kirli planını açıkladı! Türk askerini resmen hedef aldı
Trabzon’da 3.8 büyüklüğünde deprem Trabzon'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Dünya devi firma 30 bin kişiyi işten çıkarıyor Dünya devi firma 30 bin kişiyi işten çıkarıyor
BAE’den ABD’yi küplere bindirecek karar: İran’a yönelik herhangi bir saldırıya izin vermeyeceğiz BAE'den ABD'yi küplere bindirecek karar: İran'a yönelik herhangi bir saldırıya izin vermeyeceğiz

00:52
Galatasaray, play-off biletini kaptı İşte sarı-kırmızılıların muhtemel rakipleri
Galatasaray, play-off biletini kaptı! İşte sarı-kırmızılıların muhtemel rakipleri
00:18
Resmi Gazete’de yayımlandı: En düşük emekli aylığı 20 bin TL oldu
Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük emekli aylığı 20 bin TL oldu
22:14
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor Sömestr tatili uzayabilir
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Sömestr tatili uzayabilir
22:03
FED, faizi sabit bıraktı
FED, faizi sabit bıraktı
21:01
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran’ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz
20:41
AK Partili Özcan’dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
AK Partili Özcan'dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 03:52:39. #7.11#
SON DAKİKA: Kolombiya'da Uçak Kazası: 15 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.