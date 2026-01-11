Kolombiya'da Uçak Kazası: 6 Ölü - Son Dakika
Dünya

Kolombiya'da Uçak Kazası: 6 Ölü

11.01.2026 12:15
Yeison Jiménez'in de bulunduğu uçak kazasında 6 kişi yaşamını yitirdi, soruşturma başlatıldı.

(ANKARA) - Kolombiya'da, ünlü şarkıcı Yeison Jiménez'in de içinde bulunduğu küçük uçağın düşmesi sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi.

Kolombiya Sivil Havacılık Otoritesinden yapılan açıklamaya göre, Boyacá yönetim bölgesine bağlı Paipa kentindeki Juan José Rondón Havaalanı'ndan Medellín'e gitmek üzere havalanan tek motorlu uçak, kalkıştan kısa süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.

Olay yerine sevk edilen arama kurtarma ekipleri, uçakta bulunan 6 kişinin tamamının hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaşamını yitirenler arasında, Kolombiya'da geniş bir hayran kitlesine sahip olan şarkıcı Yeison Jiménez'in de bulunduğu bildirildi.

Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin teknik soruşturma başlatıldığını, ön incelemelerde uçağın kalkış aşamasında sorun yaşadığı ihtimali üzerinde durulduğunu kaydetti.

Jiménez'in ölümü, ülkede müzik camiası ve hayranları arasında büyük üzüntüye yol açtı.

Kaynak: ANKA

