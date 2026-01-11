Kolombiya\'da Uçak Kazasında 6 Kişi Hayatını Kaybetti

KOLOMBİYA'da küçük uçağın düşmesi sonucu aralarında şarkıcı Yeison Jimenez'in bulunduğu 6 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kolombiya'da Boyaca yönetim bölgesine bağlı Paipa kentinden Medellin'e gitmek üzere havalanan küçük uçağın düşmesi sonucu aralarında şarkıcı Yeison Jimenez'in de bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti. Konser vermek üzere Medellin'e giden 35 yaşındaki Jimenez'in, kazadan yaklaşık 20 gün önce katıldığı bir televizyon programında, uçak kazalarıyla ilgili birkaç kez rüya gördüğünü söylediği ortaya çıktı. Programda bu rüyalardan söz eden Jimenez'in tedirgin olduğunu belirterek, "Uçakta kaza yapacağımızı ve pilota gidip uçağı geri çevirmesini söylemem gerektiğini 3 kez rüyamda gördüm. Uçak pilotu ise bana 'Patron, iyi ki bunu bana söyledin çünkü bir şeyler ters gitmişti.' dedi. Rüyalarımdan birinde, öldüğümüzü ve haberlerde yer aldığımızı gördüm" ifadelerini kullandığı açıklandı.