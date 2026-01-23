Kolombiya, Ekvador'a Elektrik İhracatını Durdurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kolombiya, Ekvador'a Elektrik İhracatını Durdurdu

23.01.2026 03:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kolombiya, Ekvador'un gümrük vergisi uygulamasına karşı elektrik ihracatını askıya aldı.

Kolombiya hükümeti, 1 Şubat'tan itibaren tarife vergisi uygulama kararı alan komşu ülke Ekvador'a elektrik ihracatını durdurduğunu bildirdi.

Kolombiya Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı Diana Marcela Morales, basına yaptığı açıklamada, Ekvador'un 1 Şubat'tan itibaren Kolombiya menşeli ürünlere uygulayacağı yüzde 30 gümrük vergisine karşılık vereceklerini belirtti.

Ekvador hükümetini "ekonomik saldırganlıkla" hareket etmekle suçlayan Morales, "Bugün belirlenen saatten, yani 18.00'den itibaren Kolombiya'dan Ekvador'a elektrik enerjisi tedariki askıya alınacaktır. Enerji güvenliği yeniden sağlandığında ve iki ülke arasında güven ile iyi niyet ortamı yeniden tesis edildiğinde Kolombiya, elektrik ticaretine yeniden başlamaya hazır olacaktır." dedi.

Morales, elektrik ihracatının askıya alınmasının yanı sıra Ekvador'dan ithal edilen 20 ürüne yüzde 30 oranında gümrük vergisi uygulanacağını da duyurdu.

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, dün yaptığı açıklamada, uyuşturucuyla mücadelede yeterli destek görmediklerini öne sürerek Kolombiya'dan ithal edilen ürünlere yüzde 30 gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu.

Noboa, "Kolombiya ile yıllık 1 milyar doları aşan bir ticaret açığına rağmen gerçek işbirliği çabalarını ortaya koyduk. Ancak biz diyaloğu sürdürmeye çalışırken, askerlerimiz sınırda uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı suç örgütleriyle, herhangi bir işbirliği olmaksızın mücadele etmeye devam ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

İki ülke arasında 400 kilovat kapasiteli bir elektrik hattı bulunurken, Kolombiya 2023-2024 döneminde Ekvador'da yaşanan kuraklık kaynaklı enerji krizi sırasında bu ülkeye yaptığı elektrik sevkiyatını iki katına çıkarmıştı.

Kaynak: AA

Kolombiya, Ekonomi, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kolombiya, Ekvador'a Elektrik İhracatını Durdurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD, İran’a saldıracak iddiası İsrail ordusu yüksek alarma geçti ABD, İran'a saldıracak iddiası! İsrail ordusu yüksek alarma geçti
Trump “Grönland konusunda anlaştık“ dedi, Putin adaya fiyat biçti Trump "Grönland konusunda anlaştık" dedi, Putin adaya fiyat biçti
İzlemeyenler çok şey kaçırdı İşte Devler Ligi’nde gecenin sonuçları İzlemeyenler çok şey kaçırdı! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten teklif Meclis’ten geçti En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten teklif Meclis'ten geçti
YPG’nin 2 numarası Sipan Hemo öldürüldü iddiası YPG'nin 2 numarası Sipan Hemo öldürüldü iddiası
Sındırgı’da deprem fırtınası 100’e yakın sarsıntı kaydedildi Sındırgı'da deprem fırtınası! 100'e yakın sarsıntı kaydedildi

00:10
Bilecik, Yalova ve Niğde’ye yeni emniyet müdürleri
Bilecik, Yalova ve Niğde'ye yeni emniyet müdürleri
23:55
Yerine kim gelecek Tedesco’dan En-Nesyri sorusuna flaş cevap
Yerine kim gelecek? Tedesco'dan En-Nesyri sorusuna flaş cevap
22:40
Fenerbahçe, Aston Villa’ya tek golle kaybederek ilk 8 umutlarını mucizelere bıraktı
Fenerbahçe, Aston Villa'ya tek golle kaybederek ilk 8 umutlarını mucizelere bıraktı
22:33
ABD basını: Trump Suriye’deki ABD askerlerini geri çekecek
ABD basını: Trump Suriye'deki ABD askerlerini geri çekecek
22:23
Mazlum Abdi’den Barrack ve Barzani’ye ziyaret
Mazlum Abdi'den Barrack ve Barzani'ye ziyaret
22:01
MHP’li başkan, görüntülerin ardından görevden alındı
MHP'li başkan, görüntülerin ardından görevden alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 03:37:42. #7.11#
SON DAKİKA: Kolombiya, Ekvador'a Elektrik İhracatını Durdurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.