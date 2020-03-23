Kolombiya ve Ekvador'da koronavirüs vakaları artıyor - Son Dakika

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da Kovid-19 nedeniyle 18 kişi ölürken, vaka saysı 981'e yükseldi, Kolombiya'da ise ölenlerin sayısı 3'e çıktı.

Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzeyindeki sahil kentlerinden Santa Marta'da 88 yaşındaki erkek bir hasta hayatını kaybetti. Böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 3'e çıktı.

Ölen kişinin, Avrupa'dan gelen turistlerle bir kafede sık sık bir araya gelmesinin ardından Kovid-19 belirtileri gösterdiği iddia edildi.

Kolombiya hükümeti, virüs salgını nedeniyle 25 Mart-13 Nisan tarihlerinde karantina uygulanacağını açıklamıştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan ülkede şu ana kadar 235 kişide Kovid-19 vakası görülürken, 3 kişi hayatını kaybetti.

Ekvador'da ölü sayısı 18'e çıktı

Ekvador Sağlık Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, ülkede şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 18 kişinin öldüğü, vaka saysının ise 981'e yükseldiği kaydedildi.

Ekvador'da hükümet, geçen hafta, sağlık, güvenlik ve afetlere müdahale dışında tüm kamu hizmetlerini durdurmuş ve ülke genelinde belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vaka sayısı 5 bin 642'e yükseldi

Latin Amerika'da Kovid-19 vakaları Brezilya'da 1620'ye, Ekvador'da 981'e, Şili'de 746'ya, Peru'da 363'e, Meksika'da 316'ya, Panama'da 313'e, Arjantin'de 266'ya, Dominik Cumhuriyet'inde 245'e, Kolombiya'da 235'e, Kosta Rika'da 134'e, Uruguay'da 158'e, Venezuela'da 77'ye, Küba'da 35'e, Paraguay'da 22'ye, Bolivya ve Honduras'da 27'ye, Jamaika ve Guatemala'da 19'a, Porto Riko'da 31'e, Haiti'de 5'e, El Salvador'da ise 3'e olmak üzere 5 bin 642'ye çıktı.

Latin Amerika genelinde bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı Brezilya'da 25, Ekvador'da 18, Peru'da 5, Panama'da 3, Arjantin'de 4, Dominik Cumhuriyeti ve Kolombiya'da 3, Kosta Rika, Şili, Meksika ve Porto Riko'da 2, Paraguay, Guatemala ve Küba'da 1 olmak üzere 72 ölüm gerçekleştiği rapor edildi.