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Kolunu et sıyırma makinesine kaptıran genç öldü
6 saat önce
ESKİŞEHİR'de, çalıştığı kesimhanede kolunu et sıyırma makinesine kaptıran Cihat İnal (20), olay yerinde hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 03:10 Kaynak: DHA
ESKİŞEHİR'de, çalıştığı kesimhanede kolunu et sıyırma makinesine kaptıran Cihat İnal (20), olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay, Tepebaşı İlçesi Orta Mahalle 66'ncı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, ailesi ile birlikte kesimhanede çalışan Cihat İnal, sağ kolunu et sıyırma makinesine kaptırdı. İnal'ın yakınlarının ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri İnal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İnal'ın cansız bedeni, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna götürüldü.
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