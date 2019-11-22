Son Dakika Haberleri: Kolunu et sıyırma makinesine kaptıran genç öldü
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Kolunu et sıyırma makinesine kaptıran genç öldü

6 saat önce

ESKİŞEHİR'de, çalıştığı kesimhanede kolunu et sıyırma makinesine kaptıran Cihat İnal (20), olay yerinde hayatını kaybetti.

Kolunu et sıyırma makinesine kaptıran genç öldü, System.String[]

ESKİŞEHİR'de, çalıştığı kesimhanede kolunu et sıyırma makinesine kaptıran Cihat İnal (20), olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Tepebaşı İlçesi Orta Mahalle 66'ncı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, ailesi ile birlikte kesimhanede çalışan Cihat İnal, sağ kolunu et sıyırma makinesine kaptırdı. İnal'ın yakınlarının ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri İnal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İnal'ın cansız bedeni, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna götürüldü.


Orta Mahalle, Tepebaşı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 03:10 Kaynak: DHA
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Kolunu et sıyırma makinesine kaptıran genç öldü
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