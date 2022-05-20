Komandolar teröristlerin barındığı Tunceli dağlarını "abluka"ya aldı - Son Dakika
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Komandolar teröristlerin barındığı Tunceli dağlarını "abluka"ya aldı

20.05.2022 10:59

Tunceli'de güvenlik güçleri, "Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" kapsamında teröristlerce kullanılan 62 sığınak ve mağarayı imha etti.

Tunceli'de güvenlik güçleri, "Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" kapsamında teröristlerce kullanılan 62 sığınak ve mağarayı imha etti.

Sarp dağlar ve derin vadilerle çevrili kentte, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için güvenlik güçleri, operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor.

Komandolar, jandarma özel harekat timleri (JÖH) ve güvenlik korucuları, Valilik ve İl Jandarma Komutanlığınca koordine edilen operasyonlarla kırsaldaki teröristlerin peşine düşüyor.

Kışın yaklaşık 2 metre karda, yazın ise zorlu arazi şartlarında görev yapan komandolar, kentte 28 Nisan'da başlatılan "Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" ile teröristlere göz açtırmıyor.

Yaklaşık 104 timin görevlendirildiği operasyonda, JÖH, jandarma komando ve güvenlik korucularından oluşan 1560 personel, terörün tamamen ortadan kaldırılması amacıyla yoğun çaba harcıyor.

Helikopter, Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), İnsansız Hava Aracı (İHA) ve özel eğitimli köpeklerin desteğinde faaliyet yürüten birlikler, il merkezi kırsalının yanı sıra Ovacık, Hozat ve Çemişgezek ilçelerindeki dağlık alanlarda da operasyonlar düzenliyor.

Terör örgütlerinin barındığı değerlendirilen bölgeleri adeta ablukaya alan komandolar, özellikle Ali Boğazı, Buzlutepe Vadisi ile Munzur ve Mercan dağlarındaki her taşın altını didik didik arıyor.

Kırsaldaki 62 sığınak ve mağara kullanılmaz hale getirildi

Kahraman komandolar, Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu kapsamında düzenledikleri 34 operasyonla teröristlerce kullanıldığı belirlenen 62 sığınak ve mağaranın yerini tespit etti.

Teröristleri lojistik açıdan büyük zarara uğratan komandolar, sığınak ve mağaralardaki aramalarda, 11 el yapımı patlayıcı düzeneği, 30 el yapımı patlayıcı anahtarı, doçka sehpası, 1401 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 39 şarjör, 200'lük bixi mayonu, 3 jeneratör, harici bellek, 17 akü, 8 hücum yeleği, 45 kütüklük, radyo, dizüstü bilgisayar güç adaptörü, 60 litre benzin, 2 akım ölçer, 75 büyük tüp, 66 küçük tüp, 19 pil bloğu, 135 pil, cep telefonu, 2 şarj cihazı, fotoğraf makinesi, 5 DVD oynatıcı, joystick, uydu alıcısı, kimlik kaplama makinesi, anfi, 165 metre elektrik kablosu, mikrofon kutusu ve kablosu, kulaklık, 3'lü priz, el feneri, 10 lamba, 2 sözlük, 4 litre serum, menşei belirsiz 5 antibiyotik, 100 anestezi ve penisilin, boğaz spreyi, 3 ameliyat makası, 32 leşker kıyafeti, 4 polar kazak, 5 sivil elbise, 35 çift termal çorap, 5 tayt pijama, 250 metre leşker kıyafet kumaşı, 10 şal, 10 çift eldiven, 2 şapka, 2 dikiş makinesi, 100 dikiş ipliği, 2 terzi makası, 49 çift spor ayakkabı, 12 lastik ayakkabı, 102 metre çadır, 420 metre sera naylonu, 300 metre hortum, 16 sırt çantası, 2 soba, termos, 2 ekmek sacı, 2 şiş, 8 testere, 250 metre branda, 3 keser, 4 kürek, şemsiye, 2 boru, 5 kazma, 2 balta, 4 tornavida, 2 çekiç, levye ve çok miktarda gıda, sağlık ve yaşam malzemesi ele geçirdi.

Bu sığınak ve mağaralar ile ele geçirilen delil niteliği olmayan malzemeleri imha eden güvenlik güçleri, kent kırsalında operasyonlarını havadan ve karadan sürdürüyor.

Komandolar teröristlerin barındığı Tunceli dağlarını abluka ya aldı
Komandolar teröristlerin barındığı Tunceli dağlarını abluka ya aldı
Komandolar teröristlerin barındığı Tunceli dağlarını abluka ya aldı
Komandolar teröristlerin barındığı Tunceli dağlarını abluka ya aldı

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Kaynak: AA

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