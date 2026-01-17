Komandolara 20 Çorap Gönderildi - Son Dakika
Komandolara 20 Çorap Gönderildi

17.01.2026 15:51
İstanbul'da Fatma Gül, kışta görev yapan komandolara 20 çorap ördü ve teslim etti.

İSTANBUL'da Fatma Gül'ün ördüğü 20 adet çorap, zorlu kış koşullarında görev yapan komandolara teslim edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, " İstanbul'da ikamet eden Fatma Gül Hanım'ın gönülden örmüş olduğu 20 adet çorap, Dağ ve Komando Tugay Komutanlığımıza gönderilerek Mehmetçiklerimize teslim edildi" denildi. Paylaşımda, çoraplar zorlu kış koşullarında görev yapan komandolara teslim edilirken çekilen fotoğraflar yer aldı.

