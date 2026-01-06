Komisyon Toplantısı Sonuçlandı

TOPLANTI SONA ERDİ

Komisyon toplantısı, yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve CHP Grup Başkanvekili Murat Emir gazetecilerin sorularını yanıtladı. Emir, "Daha ayrıntılı çalışma fırsatı bulduk. Bütün partiler oldukça yapıcı bir şekilde ortak komisyon raporunu bir an evvel hazırlamak konusunda elinden geleni yapıyor. Daha üzerinde çalışmamız gereken noktalar var. Ama umuyoruz ki Türkiye'de adaletin, hukukun önünü açacak, demokrasiyi güçlendirecek, aynı zamanda terörü kalıcı olarak bitirecek bir ortak komisyon raporu, bir çerçeve raporu yazma fırsatı olanağı bulacağız" diye konuştu.

MHP'li Yıldız ise "Ayrıntıları çalışmaya başladık. Önümüzdeki salı günü saat 15.00'da bir araya geleceğiz. Hazırlıklar bitti diyemeyiz ama çok da uzamaz inşallah bu ay içerisinde tamamlarız diye düşünüyorum. Genellikle uzlaşıyoruz" dedi.