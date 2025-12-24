Komisyonun Süresi Uzatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Komisyonun Süresi Uzatıldı

24.12.2025 14:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun süresini iki ay uzattı.

(TBMM) - Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun görev süresi, 31 Aralık 2025 tarihinden itibaren iki ay süreyle uzatıldı. Gazetecilerin soruları üzerine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bütün meseleyi çözecek olan komisyon değil. SDG'nin silah bırakmasını komisyon nasıl sağlayacak?" ifadelerini kullandı. Kurtulmuş, süreçle ilgili planlanan yasal düzenlemeye ilişkin, "Bu çerçeve yasanın bir müstakil yasa olması lazım ve geçici, bu durumla ilgili olması lazım. Tabii ki bunun teknik detayı Meclis'te, Genel Kurul'da görüşülecek" dedi.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında bugün 20'nci toplantısını yaptı. Toplantıda iki akademisyenin tutanaklarla ilgili analizlerde bulundukları sunumlarının ardından, komisyon üyeleri söz alarak görüşlerini dile getirdi. Toplantının sonunda Numan Kurtulmuş, komisyonun görev süresinin uzatılmasına ilişkin oylama yaptı. Toplantıda oy birliğiyle komisyonun görev süresi 31 Aralık 2025 tarihinden itibaren iki ay süreyle uzatıldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, oylamanın ardından komisyon üyeleriyle ve toplantıya davet edilen akademisyenlerle selamlaştıktan sonra gazetecilerin bulunduğu bölüme gelerek tokalaştı ve soruları yanıtladı.

Komisyonun hazırlayacağı ortak rapora ilişkin, "Burada da ifade edeyim, mümkün olan en üst mutabakat olan bir metin çıksın" diyen Kurtulmuş,  bütün siyasi partilerin sundukları raporlarda siyasi tutum belgelerinin ortaya çıktığını söyledi. Kurtulmuş, "Bütün partilerin bu konuyla ilgili raporlarının hepsini biliyorum, yıllar içerisinde. Şimdi onları güncellediler. Şimdi bu sundukları raporları da nihai raporun eki olarak vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"Ekim ayında bitirecektim ama olmadı"

"Bir takvim öngörünüz var mı?" sorusuna Kurtulmuş, komisyonun çalışma süresinin iki ay uzatıldığını belirterek, "Ocak ayında bitirmek… Bana kalsa ben ekim ayında bitirecektim ama olmadı" dedi. Kurtulmuş, komisyonun ihtiyaç halinde toplanacağını söyledi.

Bir gazetecinin "Toplantıda kamuoyunda destek yüksek dediniz ama insanlar toplantılardan bir şey çıkmıyormuş algısına kapıldı" sözleri üzerine Numan Kurtulmuş, "Bütün meseleyi çözecek olan komisyon değil. SDG'nin silah bırakmasını komisyon nasıl sağlayacak?" ifadelerini kullandı.

Numan Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti:

"Görünür yer burası olduğu için.. Şimdiye kadarki bütün süreçleri biliyoruz. Rahmetli Özal'ın, Demirel'in, Erbakan'ın, geçmiş dönemlerde, hatta AK Parti'nin 2013 meselesinde süreç hiçbir zaman bu seviyeye gelmedi, yani Meclis'te siyasetin bütünüyle vaziyet ettiği bir ortama gelmedi. O bakımdan önemli. Komisyonda tekraren söylenmiş olsa da hepsinin faydası var."

"AK Parti'nin raporunda 'PKK'nın dağılmasının tespiti ve teyidi vurgusu' vardı. Bu çerçevede yeniden MİT Başkanı veya ilgili bakanların sunumu olur mu?" sorusuna Kurtulmuş, "Bakalım, duruma göre... Terör örgütü kendisini feshetmiştir kararını verecek olan yer burası değil" karşılığını verdi.

"Ama siz yasal düzenlemeler önereceksiniz" sözleri üzerine Kurtulmuş, "Bakalım, onlar daha ham fikirler" dedi. Kurtulmuş, "Tabii ki bir yasal öneride bulunulacak, çerçeve olacak. Bu çerçeve yasanın bir müstakil yasa olması lazım ve geçici, bu durumla ilgili olması lazım. Tabii ki bunun teknik detayı Meclis'te, Genel Kurul'da görüşülecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Demokrasi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Komisyonun Süresi Uzatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kol ağrısı şikayetiyle başladı Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti
Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Papa’dan Noel’de ateşkes çağrısı Papa'dan Noel'de ateşkes çağrısı
İbretlik son Esed’in saha komutanı Lübnan’da öldürüldü İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü

23:10
Saadettin Saran’ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
Saadettin Saran'ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
22:40
Gözaltına alınan Saadettin Saran’dan ilk görüntü
Gözaltına alınan Saadettin Saran'dan ilk görüntü
21:40
Dursun Özbek’ten taraftara yeni yıl hediyesi İşte o yıldız isim
Dursun Özbek'ten taraftara yeni yıl hediyesi! İşte o yıldız isim
21:13
Özel’den vatandaşlara ’sokak’ çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
Özel'den vatandaşlara 'sokak' çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
20:12
Sadettin Saran’ın gözaltına alındığı yer belli oldu Bakın neredeymiş
Sadettin Saran'ın gözaltına alındığı yer belli oldu! Bakın neredeymiş
19:39
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2025 06:08:54. #7.13#
SON DAKİKA: Komisyonun Süresi Uzatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.