baba ve 2 kardeşini öldürüp intihar etti (2)

KOMŞULAR HEPSİNİ KANLAR İÇERİSİNDE BULMUŞ

Kahramanmaraş'ta Özyürek ailesinin evinden gelen silah seslerini duyan komşuları eve geldiklerinde kanlı manzarayla karşılaştı. Burak Özyürek, polis memuru babası Mehmet Özyürek, annesi Hacer Özyürek ve infaz koruma memuru ağabeyi Furkan Özyürek'i çatıda, Talha Özyürek'i de merdivenlerde kanlar içinde yatarken bulan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri incelemesinde Hacer Özyürek ile Furkan Özyürek, Burak Özyürek ve Talha Özyürek'in öldüğünü belirledi. Ağır yaralı olan Mehmet Özyürek ise götürüldüğü özel hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 4 kişinin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayı duyup eve gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi.