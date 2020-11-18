Komşuların küfür kavgası kanlı bitti: 2 yaralı - Son Dakika

Komşuların küfür kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

18.11.2020 23:28

Komşuların küfür kavgası kanlı bitti: 2 yaralı Adana'da küfür etme konusu nedeniyle komşular arasında çıkan kavgada ağabey ve kardeşi bıçaklanarak yaralandı.

Komşuların küfür kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

ADANA - Adana'da küfür etme konusu nedeniyle komşular arasında çıkan kavgada ağabey ve kardeşi bıçaklanarak yaralandı. Boğazından yaralanan bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi 67132 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H.D. ve oğlu Ş.D. komşuları olan Ahmet Ş. ile kardeşi Bülent Ş. (53)'e küfür etti. Bunun üzerine Bülent Ş., Ahmet Ş. komşuları olan H.D. ve oğlu Ş.D. ile kavga etmeye başladı.

Kavga sırasında H.D. ve oğlu Ş.D., ağabey ve kardeş Ahmet Ş. ile Bülent Ş.'yi bıçakladı. Şüpheliler daha sonra kaçtı. Boğazından aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Bülent Ş. yakınları tarafından hastaneye kaldırılırken ağabeyi Ahmet Ş. sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Her iki yaralıda Seyhan Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken Bülent Ş.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bölgeye gelen polis ekipleri, olayda kullanılan bıçakları inceledikten sonra emniyete götürdü. Olayı gerçekleştiren baba oğul ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Komşuların küfür kavgası kanlı bitti: 2 yaralı
Komşuların küfür kavgası kanlı bitti: 2 yaralı
Komşuların küfür kavgası kanlı bitti: 2 yaralı
Komşuların küfür kavgası kanlı bitti: 2 yaralı
Komşuların küfür kavgası kanlı bitti: 2 yaralı
Komşuların küfür kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

Ziyapaşa Mahallesi, Seyhan, kavga, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Komşuların küfür kavgası kanlı bitti: 2 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bill Gates'ten dikkat çeken koronavirüs kehaneti: İş seyahatlerini, eski ofis yaşamınızı unutun Koronavirüs en pahalı şehirler listesini değiştirdi, İstanbul artık ilk 100 arasında Bir Başkadır dizisindeki görsel mesajlar ne anlama geliyor? Türkiye, Macaristan karşısında galibiyet peşinde! Canlı anlatım Son Dakika! Kemal Kılıçdaroğlu-Alaattin Çakıcı gerginliğine Bahçeli de dahil oldu: Mafya demek rezilliktir Meteoroloji uyardı! Bazı illerde sağanak ve kar yağışı bekleniyor Koronavirüsle ilgili dikkat çeken araştırma: Sigara içmek 3 kat daha fazla etkiliyor Yangında kül olan Vaniköy Camii imamının altınları evinde bulundu
İkinci el satışta son nokta! Ölüm saçan ilaç ilanlarıyla ilgili Sağlık Bakanlığı harekete geçti İkinci el satışta son nokta! Ölüm saçan ilaç ilanlarıyla ilgili Sağlık Bakanlığı harekete geçti         
23:35
Karantina endişesiyle akrabalarının yanına giden aile polisi alarma geçirdi Karantina endişesiyle akrabalarının yanına giden aile polisi alarma geçirdi         
22:52
Prof. Dr. Ateş Kara: Türkiye'de koronavirüs aşısı yüzde 99.9 ücretsiz olur Prof. Dr. Ateş Kara: Türkiye'de koronavirüs aşısı yüzde 99.9 ücretsiz olur         
22:41
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, dünyanın heyecanla beklediği koronavirüs aşısıyla ilgili hem tarih hem de adet verdi Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, dünyanın heyecanla beklediği koronavirüs aşısıyla ilgili hem tarih hem de adet verdi         
21:23
9 yıl sonra ekranlara dönen İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu 9 yıl sonra ekranlara dönen İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu         
21:16
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaları kontrol altına alabilmemiz için 3 hafta tam kapanmamız gerekiyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaları kontrol altına alabilmemiz için 3 hafta tam kapanmamız gerekiyor         
20:13
"9 Kere Leyla" filminden ilk fragman geldi! Elçin Sangu ve Haluk Bilginer'in yatak sahnesi dikkat çekti         
18:21
Balıkçıların ağına bu kez tarihi değeri yüksek heykel takıldı Balıkçıların ağına bu kez tarihi değeri yüksek heykel takıldı         
17:33
Şuşa'da Türk bayrağını gören Rus gazeteci şaşkınlığını gizleyemedi: Türkiye'nin buradaki varlığını saklamıyorlar Şuşa'da Türk bayrağını gören Rus gazeteci şaşkınlığını gizleyemedi: Türkiye'nin buradaki varlığını saklamıyorlar         
17:10
Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na tehditlerini sürdürüyor: Sende yürek varsa beni öldürtsene Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na tehditlerini sürdürüyor: Sende yürek varsa beni öldürtsene         
16:36
Polis, müşteri gibi davranıp fuhuş yapan kadını suçüstü yakaladı Polis, müşteri gibi davranıp fuhuş yapan kadını suçüstü yakaladı         
16:12
Cemal Enginyurt, Alaattin Çakıcı'yı eleştirdiği paylaşımını sildi: Mesaj amacına ulaştı Cemal Enginyurt, Alaattin Çakıcı'yı eleştirdiği paylaşımını sildi: Mesaj amacına ulaştı         
15:54
4 yaşındaki çocuğun üstünden ticari taksi geçti, ağabeyi baygınlık geçirdi! Feci kaza kamerada 4 yaşındaki çocuğun üstünden ticari taksi geçti, ağabeyi baygınlık geçirdi! Feci kaza kamerada         
14:54
Savcı Sayan'dan bomba iddia: HDP'ye karşı birleştiler, parti kuruyorlar Savcı Sayan'dan bomba iddia: HDP'ye karşı birleştiler, parti kuruyorlar         
14:18
Feyza Civelek, Sol Yanım dizisindeki rolü için 20 kilo verdi Feyza Civelek, Sol Yanım dizisindeki rolü için 20 kilo verdi         
13:41
Ali Babacan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etmedim Ali Babacan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etmedim         
12:18
İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu         
10:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2020 23:42:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Komşuların küfür kavgası kanlı bitti: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei