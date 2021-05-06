KOMŞUYA GİDEN BABASINDAN 'HELALLİK' İSTEYİP, İNTİHAR ETTİ - Son Dakika

Aksu ilçesi Çalkaya mahallesi 117 sokakta öğlen saatlerinde meydana gelen olayda,psikolojik sorunları bulunan ve sürekli ailesiyle tartışan Ahmet Bilgin, komsusuna ziyarete giden babasını aradı ve intihar edeceğini belirterek, 'Helallik' istedi. Daha sonra tüfeği başına dayayan Ahmet Bilgin, tetiği çekti.

BABA, OĞLUNU KANLAR İÇİNDE BULDU

Aldığı haber üzerine eve koşan baba Mehmet Bilgin, oğlunu kanlar içinde görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbarın ardından adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre içinde olay yerine gelen ekipler yaptıkları kontrolde, Ahmet Bilgin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

"BUNU BİZE NASIL YAPTIN!"

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Bilgin'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Oğlunun arkasından gözyaşı döken baba Mehmet Bilgin, "Bunu bize nasıl yaptın. Şimdi biz ne yapacağız" diye gözyaşı döktü.