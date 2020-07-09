Kömür yıkama ve eleme kazanına düşen işçi öldü - Son Dakika

Kömür yıkama ve eleme kazanına düşen işçi öldü
EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Harmanlı köyünde çalıştığı maden ocağındaki kömür yıkama ve eleme kazanına dengesini kaybederek düşen işçi Ercan Canlar, hayatını kaybetti.
EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Harmanlı köyünde çalıştığı maden ocağındaki kömür yıkama ve eleme kazanına dengesini kaybederek düşen işçi Ercan Canlar, hayatını kaybetti.
Uzunköprü ilçesine bağlı Harmanlı köyündeki bir maden ocağında çalışan Ercan Canlar, çalıştığı sırada dengesini kaybederek kömür yıkama ve eleme kazanına düştü. Durumu fark eden mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Canlar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ercan Canlar'ın cesedi, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Uzunköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 18:47 Kaynak: DHA
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