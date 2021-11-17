'Komutan' yalanıyla dolandırıcılığa 8'er yıl hapis ve para cezası - Son Dakika

BOLU'da, telefonla aradıkları baba ve oğlunu kendilerini 'jandarma komutanı' olarak tanıtarak, 115 bin lira dolandıran Ercan Arar ve Fikret Turan, toplam 432 bin lira adli para cezası ve 8'er yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da yaşayan Ercan Arar ve Fikret Turan, geçen yıl Bolu'da oturan Ali Turan'ı cep telefonuyla arayarak, kendilerini 'jandarma komutanı' olarak tanıtıp, hesaplarına 62 bin 536 lira gönderilmesini istedi. Ali Turan, hesaba parayı gönderdi ardından oğlu Hüseyin Turan'ı da arayıp toplam 115 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdı. Ali Turan'ın savcılığa suç duyurusunda bulunmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında Ercan Arar ve Fikret Turan yakalandı. Gözaltına alınan Arar ve Turan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'TELEFONUN KAPALI OLUNCA DOLANDIRILDIĞIMIZI ANLADIK'Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında sanıklar, hakim karşısına çıkarıldı. Ali Turan ve oğlu Hüseyin Turan ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Sanıklardan şikayetçi olduklarını belirten Hüseyin Turan, "Olay günü cep telefonumuz çaldı. Bizi arayan kişi kendisini 'jandarma komutanı' olarak tanıttı. Parayı havale ettik ama bu arada telefonu kapatmamızı isteyerek bu seferde bir bayan bizimle konuşmaya başladı. Toplamda 115 bin lira parayı Adana'daki bir şubeye gönderdik. Telefonu kapattık. Aradan 10 dakika sonra bize gelen numarayı aradıktan sonra telefonun kapalı olduğunu ve dolandırıldığımızı anladık. Davacı ve şikayetçiyiz" diye konuştu.BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Duruşmada savunma yapan Fikret Turan ile Ercan Arar ise birbirlerini suçladı. Mahkeme heyeti, 2 sanığın da 'kişinin, kendini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçunu işlediğine kanaat getirdi. Fikret Turan 8 yıl 4 ay hapis ve 216 bin lira, Ercan Arar da 8 yıl 4 ay ve 216 bin lira para cezasına çarptırıldı.