Komutanlara Boks Eldiveni

Osmaniye Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan, Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu eşliğinde Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı spor kurslarını ve tesisleri ziyaret etti.

Osmaniye Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan, Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu eşliğinde Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı spor kurslarını ve tesisleri ziyaret etti.



Ziyarete Osmaniye Kenan Karık Kick Boks Spor Kulübü sporcuları ile başlanırken burada sporcularla sohbet eden Osmaniye Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, sporun gençler üzerinde hem fiziksel etkisini hem de akademik başarılarının artmasında önemli yeri olduğunu söyledi.



Ziyarette kulüp sporcuları gösterilerini sunarken, antrenör Kenan Karık çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Ziyaretin sonunda Milli Takım Antrenörü Kenan Karık tarafından gününün anısına Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan'a boks eldiveni hediye Etti.



Daha sonra Merkez Antrenman Salonununda tekvando, Tosyalı Spor Salonunda judo, basketbol ve güreş antrenmanlarını ziyarettede İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan, "Çocuklarımız, sporda oldukça başarılılar. İlimize kazandırdıkları dereceler ve madalyalar bunun bir göstergesi. İlimizde gençlerimizin sporun her dalında faaliyet gösterebilecekleri tesisler mevcut. Bugün bu tesislerimizi ziyaret ettik. Sporcularımızın, gelecekte ilimizi yine gururlandıracak üstün başarılara imza atacaklarına inanıyorum" Sporcularımızı Garnizon ve İl Jandarma komutanlığımıza davet ediyorum" dedi.



Ziyaretlerde sporculara baklava ikram edildi. - OSMANİYE

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