Konak Belediyespor'un Genç Yıldızları U15 Kız Milli Takımı'nda

14.11.2025 09:46
Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İngiltere'deki UEFA Gelişim Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil edecek U15 Kız Milli Takımı'na seçilen Konak Belediyesporlu futbolcuları makamında ağırlayarak başarılar diledi.

(İZMİR) - Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İngiltere'deki UEFA Gelişim Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil edecek U15 Kız Milli Takımı'na seçilen Konak Belediyesporlu futbolcular Ecrin Ela Güllü, Duru Çınar ve Azra Dede'yi makamında ağırladı. Turnuvaya 18 kişilik kadroyla katılacak olan Milli Takım'a en çok futbolcu gönderen kulüp olan Konak Belediyespor'un genç yeteneklerini tebrik eden Başkan Mutlu, "Başarınızla hepimizi gururlandırdınız. Turnuvadan şampiyonlukla döneceğinize inanıyorum" dedi.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İngiltere'de gerçekleştirilecek UEFA Gelişim Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil edecek olan U15 Kız Milli Takımı'na seçilen Konak Belediyespor'dan Ecrin Ela Güllü, Duru Çınar ve Azra Dede'yi makamında ağırladı.

Mutlu, 18 kişilik U15 Kız Milli Takımı kadrosuna en çok futbolcu gönderen kulüp olarak milli gurur yaşatan Konak Belediyespor'un genç yeteneklerini tebrik ederek 21 Kasım'da başlayacak turnuvada başarılar diledi. Konak Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanı Ersan Odaman, Yönetim Kurulu Üyesi Çağdaş Türkyolu, Takım Antrenörü Varol Karul ve Yardımcı Antrenör Didem Taş da yer aldığı buluşma genç futbolcuların turnuva öncesinde motivasyonlarını artırarak onlara moral verdi.

"Şampiyonlukla döneceğinize inanıyorum"

Bu başarıların katlanarak büyümesi için gençleri spora teşvik etmeye ve sporculara destek olmaya devam edeceklerini dile getiren Mutlu, "Gençlerimizi ve siz kıymetli hocalarımızı yürekten kutluyorum. Elde ettiğiniz başarıyla hepimizi gururlandırdınız. Eğitim ve sporu birlikte yürütebilmeniz gerçekten çok kıymetli. Sizlerden en büyük beklentimiz, mutlaka üniversite eğitimini tamamlamanız ve kendinizi her alanda geliştirmeye devam etmenizdir. Futbol; disiplin, kondisyon, takım ruhu ve yüksek dikkat gerektiren bir spor. Bu zorluklara rağmen gösterdiğiniz azim, emek ve kararlılık hepimize ilham veriyor. Hedefimiz altyapıdan daha fazla sporcu yetiştirmek, gençlerimize daha güçlü imkanlar sunmak ve ülke sporuna kalıcı katkılar sağlamak. Turnuvadan şampiyonlukla döneceğinize yürekten inanıyorum" diye konuştu.

"Konak'ta kadın futbolunun varlığını sürdüreceğiz"

Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanı Ersan Odaman, "Sporcularımızın üstün gayreti sonucunda U15 Kız Milli Takımı'na en çok oyuncu gönderen kulüp olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu sene aynı zamanda kızlarımızla birlikte en genç takım olarak TFF Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele edeceğiz. Konak'ta kadın futbolunun varlığını sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

15 Kasım'da Park Inn Kavacık Otel'de toplanacak  Milliler, hazırlıklarını Riva'da sürdürecek ve 20 Kasım'da İngiltere'ye gidecek.

U15 Kız Milli Takımı, 20-26 Kasım 2025 tarihleri arasında İngiltere'nin Birmingham şehrinde düzenlenecek olan UEFA Gelişim Turnuvası'nda mücadele edecek.

Takım, 21 Kasım'da Almanya ile TSİ 14.00, 23 Kasım'da TSİ 21.00'de İngiltere ve 26 Kasım'da İzlanda ile TSİ 14.00'de karşı karşıya gelecek. Genç oyuncular için çok büyük tecrübe olacak turnuvada karşılaşmaların tümü St. George's Park'ta oynanacak.

Kaynak: ANKA

Futbol

