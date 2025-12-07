Kongo'daki Çatışmalar Ruhanda'da Yerinden Edilenleri Artırdı - Son Dakika
Kongo'daki Çatışmalar Ruhanda'da Yerinden Edilenleri Artırdı

07.12.2025 13:00
M23 isyancılarının saldırıları sonrası Kongo-Demokratik Cumhuriyeti'nden yüzlerce kişi Ruanda'ya ulaştı.

BUGARAMA, 7 Aralık (Xinhua) -- Ruanda'nın Bugarama kasabasına gelen Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden yerinden edilmiş insanlar, 5 Aralık 2025.

23 Mart Hareketi (M23) isyancıları, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile Ruanda'nın Washington'da imzaladığı barış anlaşmasına rağmen, son günlerde Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Güney Kivu eyaletinde saldırılarını artırdı. Anlaşma, bölgedeki gerginliğin azaltılmasına yönelik önemli bir adım olarak nitelendiriliyordu.

Etkilenen bölgelerdeki sakinler, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Ordusu'nun geri çekildiğini ve yeni çatışma alanlarından kaçan sivillerin yerinden edildiğini bildirdi. Yüzlerce aile Uvira'ya ulaşırken, eyaletteki stratejik bir kavşak noktası olan Kamanyola'dan gelen diğer aileler ise topçu saldırılarına maruz kalmamak için Ruanda'ya geçti. (Fotoğraf: Zanem Nety Zaidi/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

