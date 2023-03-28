Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde göçük altında kalan 9 maden işçisi kurtarıldı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Güney-Kivu eyaletinde şiddetli yağışın ardından çöken altın madeninden 9 işçi kurtarıldı.
Ulusal medyadaki haberlere göre, KDC'nin yeraltı kaynakları bakımından zengin bölgesi Güney-Kivu eyaletinde 3 gün süren şiddetli yağışın ardından bir altın madeninde göçük meydana geldi.
Göçük altında mahsur kalan 9 maden işçisi, bölge halkının çabalarıyla kurtarıldı.
Basına yansıyan görüntülerde, maden işçilerinin toprağın altından tek tek çıkarıldıkları ve insanların sevinç çığlıkları attığı anlar yer alıyor.
Ülkenin doğusunda yasa dışı açılan ve güvenlik önlemleri alınmayan maden sahalarında sık sık ölümlü kazalar yaşanıyor.
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